Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder'e veda: Çok erken gittin abi

İBRAHİM TATLISES

"Tertemiz bir adamı kaybettik. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim ne yazık ki… O, Türkiye’de barış, birlik, beraberlik için, terörsüz Türkiye için barış dilini her zaman savunan bir sanatçı, bir siyaset insanıydı. O; İyiliğiyle, zekâsıyla herkesin yüreğine dokunan gerçek bir kültür insanıydı. Hoşça kal Sırrı Süreyya Önder. Kalbimizde, barış için verdiğin çabalarla yaşamaya devam edeceksin. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum."

TARIK TUFAN

"Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim' Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum."