Ünlü Noel şarkısından nefret eden çift şarkıyı yayından kaldırmak için para topluyor

1981'de Bushey'de kurulan, George Michael ve Andrew Ridgeley'den oluşan İngiliz pop ikilisi Wham!'in 1984'te çıkardığı 'Last Christmas' şarkısı, her Noel döneminde defalarca çalınıyor. Bu durum, İsveç'te yaşayan bir çifti harekete geçirdi.
Tomas (50) ve Hannah Mazetti (33) çifti, çok çalındığı için bıktıkları parçanın yayın haklarını satın almak için bağış toplamaya başladı.
Hannah Mazetti, şarkıya duyduğu nefretin 13 yıl önce eğitim gördüğü Birleşik Krallık'ta bir kafede çalışırken başladığını söyledi. Mazetti, patronunun yılbaşı için müzik listesi hazırladığını, Last Christmas'ı günde 111 kez çaldığını ve bu yüzden şarkıdan tiksindiğini söyledi.
Şarkının yayın haklarını satın alıp yayından kaldırmak isteyen çift, şimdiye kadar 62 bin dolar topladı.
Çiftin aklına parçaya karşı harekete geçme fikriyse 2021 Noel'inde arkadaşlarına "Bu parçayı bir kez daha duymamak için ne kadar öderdiniz?" sorusunu sormalarının ardından geldi.
Last Christmas'ın kasım itibarıyla bir kez daha çoğu yerde çalmaya başlamasının ardından çift bir kez daha ne yapabileceklerini düşündü.
Çiftin çağrısına şimdiye kadar 327 kişi yanıt verdi ve 62 bin dolar toplandı. İngiltere'deki Warner Chappell Music'ten şarkının yayın haklarını satın alabilmek için 15 milyon dolar toplanması gerekiyor.
Hannah ve Tomas çifti, Wham! grubundan nefret etmediklerini, söz konusu olumsuz duygularının şarkının defalarca çalınmasına karşı olduğunu açıkladı.
Üç çocuk annesi Hannah Mazetti, "Şarkı günde 5 bin kez çalınıyor. Bizim gibi acı çeken kişilere yardım için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündük" dedi.
Bağış toplama çağrılarının hem olumlu hem de olumsuz tepki aldığını söyleyen Mazetti, "Bazıları şarkıyı günde 500 kez dinlemeyi seviyor gibi görünüyor ve bunlar bizim düşmanımız" dedi.
Mazetti ayrıca, "Bazı kişiler bundan önce Mariah Carey'nin 'All I Want for Christmas'ı gibi yayından kaldırılması gereken daha kötü şarkılar olduğunu söylüyor. 'Beğenmiyorsanız kulaklık takın' diyenler de var" şeklinde konuştu.
Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen ‘All I Want For Christmas Is You’ (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı, her yıl Noel döneminde yeniden en çpok dinlenenlerde zirveye çıkıyor. Şarkı, 2022'de de Billboard Hot 100'de en üst sıraya geri döndü ve 52 yaşındaki şarkıcı Mariah Carey’ye yeni rekorlar kırdırdı. Şarkının farklı dijital platformlarda defalarca dinlenmesi, şarkıcının iki ay içinde ‘All I Want For Christmas Is You’ şarkısından 2,28 milyon dolar kazanmasını sağladı.
Öte yandan Last Christmas şarkısının yaratıcıları Wham! grubu, 'Wake Me Up Before You Go-Go' gibi pop ağırlıklı şarkılarla dünya çapında ses getirdi. Grup 1986'da dağıldı ve George Michael tek başına bir dünya yıldızına dönüştü. Michael, 2016'da hayatını kaybetti.