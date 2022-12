Ünlü Noel şarkısından nefret eden çift şarkıyı yayından kaldırmak için para topluyor

Bağış toplama çağrılarının hem olumlu hem de olumsuz tepki aldığını söyleyen Mazetti, "Bazıları şarkıyı günde 500 kez dinlemeyi seviyor gibi görünüyor ve bunlar bizim düşmanımız" dedi.

Mazetti ayrıca, "Bazı kişiler bundan önce Mariah Carey'nin 'All I Want for Christmas'ı gibi yayından kaldırılması gereken daha kötü şarkılar olduğunu söylüyor. 'Beğenmiyorsanız kulaklık takın' diyenler de var" şeklinde konuştu.

Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen ‘All I Want For Christmas Is You’ (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı, her yıl Noel döneminde yeniden en çpok dinlenenlerde zirveye çıkıyor. Şarkı, 2022'de de Billboard Hot 100'de en üst sıraya geri döndü ve 52 yaşındaki şarkıcı Mariah Carey’ye yeni rekorlar kırdırdı. Şarkının farklı dijital platformlarda defalarca dinlenmesi, şarkıcının iki ay içinde ‘All I Want For Christmas Is You’ şarkısından 2,28 milyon dolar kazanmasını sağladı.