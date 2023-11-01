Ünlü oyuncu Tyler Christopher 50 yaşında hayatını kaybetti
"General Hospital" dizisiyle hafızalara kazınan, Eva Longoria'nın eski eşi olarak da tanınan Tyler Christopher, kalp krizi sonucu 50 yaşında hayata veda etti.
Amerikan dizisi "General Hospital"ın yıldızıc Tyler Christopher, 50 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, ünlü aktörün rol arkadaşı Maurice Benard, sosyal medyadan verdi.
Benard, "Tyler Christopher'ın hayatını kaybettiği haberini vermenin üzüntüsü çok büyük. Tyler bu sabah San Diego'daki dairesinde kalp krizi sonucu hayataını kaybetti" mesajını paylaştı.