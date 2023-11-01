Ünlü oyuncu Tyler Christopher 50 yaşında hayatını kaybetti

"General Hospital" dizisiyle hafızalara kazınan, Eva Longoria'nın eski eşi olarak da tanınan Tyler Christopher, kalp krizi sonucu 50 yaşında hayata veda etti.

Ünlü oyuncu Tyler Christopher 50 yaşında hayatını kaybetti - 1

Amerikan dizisi "General Hospital"ın yıldızıc Tyler Christopher, 50 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, ünlü aktörün rol arkadaşı Maurice Benard, sosyal medyadan verdi.

Benard, "Tyler Christopher'ın hayatını kaybettiği haberini vermenin üzüntüsü çok büyük. Tyler bu sabah San Diego'daki dairesinde kalp krizi sonucu hayataını kaybetti" mesajını paylaştı. 

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Ünlü oyuncu Tyler Christopher 50 yaşında hayatını kaybetti - 2

Bernard ayrıca, "Tyler, oynadığı her sahnede ekranı aydınlatan ve oyunculuğuyla sadık hayranlarına keyif veren gerçekten yetenekli bir kişiydi. Onu tanıyan herkes için tatlı bir ruh ve harika bir arkadaştı. Depresyon ve alkolle mücadelesinden açıkça bahseden daha iyi bir akıl sağlığı ve madde kullanımı tedavisinin savunucusuydu. Değerli arkadaşımızı kaybetmenin ötesinde bir üzüntü içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu Tyler Christopher 50 yaşında hayatını kaybetti - 3

Christopher’ın ölüm haberini sözcüsü Chi Muoi Lo da bir açıklama yaparak doğruladı.

Ünlü oyuncu Tyler Christopher 50 yaşında hayatını kaybetti - 4

Christopher, 2002 ile 2004 yılları arasında "Desperate Housewives" oyuncusu Eva Longoria ile evliydi. Christopher, 2008 yılında TV gazetecisi Brienne Pedigo ile hayatını birleştirdi. İki çocukları dünyaya gelen çift, 2021 yılında boşandı.

Ünlü oyuncu Tyler Christopher 50 yaşında hayatını kaybetti - 5

Christopher, 1963’ten bu yana ABC’de yayınlanan "General Hospital" dizisinde 1996 ile 2016 yılları arasında Nikolas Cassadine karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu Tyler Christopher 50 yaşında hayatını kaybetti - 6

Christopher'ın hafızalara kazındığı bir başka yapım da "Days of Our Lives" dizisiydi. Ünü aktör, dizide Stefan DiMera karakterini canlandırdı.

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