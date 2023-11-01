Ünlü oyuncu Tyler Christopher 50 yaşında hayatını kaybetti

Bernard ayrıca, "Tyler, oynadığı her sahnede ekranı aydınlatan ve oyunculuğuyla sadık hayranlarına keyif veren gerçekten yetenekli bir kişiydi. Onu tanıyan herkes için tatlı bir ruh ve harika bir arkadaştı. Depresyon ve alkolle mücadelesinden açıkça bahseden daha iyi bir akıl sağlığı ve madde kullanımı tedavisinin savunucusuydu. Değerli arkadaşımızı kaybetmenin ötesinde bir üzüntü içerisindeyiz" ifadesini kullandı.