İKİ ŞARKIYI ÇOCUKLARINA ADADI

Klibin sonunda, Hailie Jade, babasına bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterek müjdeli haberi veriyor. Hailie Jade ayrıca babasına "Dede" yazılı bir tişört hediye ediyor.

Klipte, Eminem'in kızını ilk kez gelinlik giyerken gördüğü anlarda gözlerinin dolduğu görülüyor.

"Temporary" adlı şarkı, Eminem'in “The Death of Slim Shady” albümünde çocuklarına adadığı iki şarkıdan biri. Diğer şarkı ise "Somebody Save Me" adını taşıyor.