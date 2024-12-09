Ünlü rapçi Jay-Z tecavüz suçlamasıyla gündemde: Ben sizin dünyanızdan değilim

Grammy ödüllü rapçi Jay-Z, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor. Ünlü rapçi hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ünlü rapçi Jay-Z tecavüz suçlamasıyla gündemde: Ben sizin dünyanızdan değilim - 1

Son dönemde hakkında suçlamalarla gündemden düşmeyen Sean "Diddy" Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden bir kadın, aynı partide Jay-Z tarafından da saldırıya uğradığını iddia etti.

İlk olarak Combs'a dava açan kadın, rapçi Jay-Z olarak bilinen rapçi ve iş adamı Shawn Carter'ı da suçladı. Kadın, rapçinin ve Diddy'nin  MTV Video Müzik Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide kendisini tecavüz ettiğini iddia ediyor.

Rapçi Jay-Z, Combs ile bağlantılı olarak cinsel saldırıyla suçlanan ilk ünlü oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü rapçi Jay-Z tecavüz suçlamasıyla gündemde: Ben sizin dünyanızdan değilim - 2

55 yaşındaki rapçi, 2000 yılında gerçekleştiği iddia edilen taciz iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Jay-Z iddialara tepki göstererek suçlamaları sert bir şekilde eleştirdi ve iddiaları bir "şantaj girişimi" olarak adlandırdı.

Ünlü rapçi Jay-Z tecavüz suçlamasıyla gündemde: Ben sizin dünyanızdan değilim - 3

"SİZE TEK BİR KURUŞ VERMEYECEĞİM"

Rapçi, "Avukatım, Tony Buzbee adlı bir avukattan talep mektubu adı verilen bir şantaj mesajı aldı. Uzlaşabileceğimizi düşünmüş. Hayır efendim, tam tersi bir etki yarattı! Bu mektup, dolandırıcılığınızı ifşa etmek istememe neden oldu. Bu yüzden hayır, size TEK BİR KURUŞ vermeyeceğim!" açıklamasında bulundu.

Ünlü rapçi Jay-Z tecavüz suçlamasıyla gündemde: Ben sizin dünyanızdan değilim - 4

ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Jay-Z sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iddialar o kadar iğrenç ki sizden şikayette bulunmanızı rica ediyorum, küçük bir çocuğa karşı böyle bir suç işleyen herkes hapse atılmalı, siz de katılmıyor musunuz? Tüm 'ünlülerin' aynı olduğunu düşünerek korkunç bir yargıya vardınız. Ben sizin dünyanızdan değilim. Brooklyn projesinden çıkan genç bir adamım. Biz bu tür oyunlar oynamıyoruz. Çok katı kurallarımız ve onurumuz var."

Ünlü rapçi Jay-Z tecavüz suçlamasıyla gündemde: Ben sizin dünyanızdan değilim - 5

Ünlü rapçi, 2008 yılında Beyonce ile dünyaevine girdi.

Ünlü rapçi Jay-Z tecavüz suçlamasıyla gündemde: Ben sizin dünyanızdan değilim - 6

Çiftin, Blue Ivy Carter, Sir ve Rumi Carter adında üç çocuğu var.

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