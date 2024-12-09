Ünlü rapçi Jay-Z tecavüz suçlamasıyla gündemde: Ben sizin dünyanızdan değilim
Grammy ödüllü rapçi Jay-Z, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor. Ünlü rapçi hakkındaki suçlamaları reddetti.
Son dönemde hakkında suçlamalarla gündemden düşmeyen Sean "Diddy" Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden bir kadın, aynı partide Jay-Z tarafından da saldırıya uğradığını iddia etti.
İlk olarak Combs'a dava açan kadın, rapçi Jay-Z olarak bilinen rapçi ve iş adamı Shawn Carter'ı da suçladı. Kadın, rapçinin ve Diddy'nin MTV Video Müzik Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide kendisini tecavüz ettiğini iddia ediyor.
Rapçi Jay-Z, Combs ile bağlantılı olarak cinsel saldırıyla suçlanan ilk ünlü oldu.