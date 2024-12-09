Ünlü rapçi Jay-Z tecavüz suçlamasıyla gündemde: Ben sizin dünyanızdan değilim

Son dönemde hakkında suçlamalarla gündemden düşmeyen Sean "Diddy" Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden bir kadın, aynı partide Jay-Z tarafından da saldırıya uğradığını iddia etti.

İlk olarak Combs'a dava açan kadın, rapçi Jay-Z olarak bilinen rapçi ve iş adamı Shawn Carter'ı da suçladı. Kadın, rapçinin ve Diddy'nin MTV Video Müzik Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide kendisini tecavüz ettiğini iddia ediyor.

Rapçi Jay-Z, Combs ile bağlantılı olarak cinsel saldırıyla suçlanan ilk ünlü oldu.