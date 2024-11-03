Ünlü ressamın kraliçe portreleri çalındı: Araca sığmayan iki tabloyu sokak ortasında bıraktılar!
Pop art akımının en önemli temsilcilerinden ABD'li sanatçı Andy Warhol'un İngiltere, Danimarka ve diğer kraliyet üyelerinin portrelerinden oluşan "Reigning Queens" serisinden iki tablo, Hollanda'daki galeriden çalındı. Dört tabloyu çalmaya çalışan hırsızlar, iki tabloyu araçlarına sığdıramayınca zarar görmüş halde sokakta bıraktı.
ABD’li ünlü sanatçı Andy Warhol’a ait 'Reigning Queens' serisinden iki eser, Hollanda’nın Kuzey Brabant bölgesindeki MPV Galerisi’nden çalındı.