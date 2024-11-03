Ünlü ressamın kraliçe portreleri çalındı: Araca sığmayan iki tabloyu sokak ortasında bıraktılar!

Galerinin sahibi Mark Peet Visser, hırsızların 1985 yılına ait, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Svaziland kraliçelerinin portrelerinden oluşan seriden dört tabloyu çalmaya çalıştığını; ancak iki tabloyu araçlarına sığdıramadıkları için sokakta bıraktıklarını belirtti.