Ünlü Rock yıldızı kansere yakalandığını açıkladı: ''Dualarınızı bekliyorum''

3 Doors Down grubunun solisti Brad Arnold, 46 yaşında evre 4. kanser tanısı aldı.

Ünlü Rock yıldızı kansere yakalandığını açıkladı: ''Dualarınızı bekliyorum'' - 1

Here Without You şarkısıyla tanınan Arnold, geçtiğimiz Çarşamba günü paylaştığı videoda böbrek kanserine (Clear cell renal cell carcinoma) yakalandığını ve hastalığın, akciğerine sıçradığını duyurdu. Sonuna kadar mücadele edeceğini belirten ünlü müzisyen "Zamanım henüz gelmedi" dedi.

Bu yaz turnesini iptal etmek zorunda kaldığı için üzgün olduğunu ifade eden 46 yaşındaki yıldız, sevenlerinden dua beklediğini söyledi.

Grubun turnesi, 15 Mayıs'ta Florida, Daytona Beach'te başlayacaktı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü Rock yıldızı kansere yakalandığını açıkladı: ''Dualarınızı bekliyorum'' - 2

Böbrek kanserinin en yaygın türü olan Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC), 3. veya 4. evrede olduğunda hastaların yüzde 85 ila yüzde 90'ını öldürebiliyor.

Ünlü Rock yıldızı kansere yakalandığını açıkladı: ''Dualarınızı bekliyorum'' - 3

Böbrek kanseri, ABD'deki erkekler arasında yedinci, kadınlar arasında ise onuncu en yaygın kanser türü arasında yer alıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, geç evre ccRCC tanısı alan hastaların yalnızca yüzde 10 ila yüzde 15'i hayatta kalabiliyor.

Ünlü Rock yıldızı kansere yakalandığını açıkladı: ''Dualarınızı bekliyorum'' - 4

Arnold'ın yürek burkan paylaşımına sanat camiasından da destek yorumları yağdı. 3 Doors Down grubunun baş solisti olan ABD'li yıldız, bu süreçte sık sık It’s Not My Time şarkısını dinlediğini de sözlerine ekledi.

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