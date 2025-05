Ünlü Rock yıldızı kansere yakalandığını açıkladı: ''Dualarınızı bekliyorum''

Here Without You şarkısıyla tanınan Arnold, geçtiğimiz Çarşamba günü paylaştığı videoda böbrek kanserine (Clear cell renal cell carcinoma) yakalandığını ve hastalığın, akciğerine sıçradığını duyurdu. Sonuna kadar mücadele edeceğini belirten ünlü müzisyen "Zamanım henüz gelmedi" dedi.

Bu yaz turnesini iptal etmek zorunda kaldığı için üzgün olduğunu ifade eden 46 yaşındaki yıldız, sevenlerinden dua beklediğini söyledi.

Grubun turnesi, 15 Mayıs'ta Florida, Daytona Beach'te başlayacaktı.