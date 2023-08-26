Ünlü yönetmen Lars von Trier'in "Rusların hayatları da önemlidir" sözlerine tepki

Son 30 yılın en iyi yönetmenleri arasında gösterilen ve pek çok kült filme imza atan dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik sözleriyle topa tutuldu. "Rusların hayatları da önemlidir" ifadesine tepki yağınca açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ünlü yönetmen Lars von Trier'in "Rusların hayatları da önemlidir" sözlerine tepki - 1

Bugüne kadar "Karanlıkta Dans", "Dogville", "Melankoli," "İtiraf" gibi pek çok kült yapıma imza atan dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili "Rusların hayatları da önemlidir" yorumu nedeniyle tepki çekti.

67 yaşındaki yönetmen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Danimarka ziyareti sırasında salı günü Instagram hesabından "Rusların hayatları da önemlidir" ifadelerini paylaştı ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i de Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı nedeniyle eleştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü yönetmen Lars von Trier'in "Rusların hayatları da önemlidir" sözlerine tepki - 2

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov ise yönetmenin gönderisine Twitter üzerinden tepki göstererek, "Savaş, aktörlerin oynadığı bir film değildir. Yaşayan her Rus teröristin arkasında ölü bir Ukraynalı vardır" dedi.

Ukrayna Pravdası da ünlü yönetmenin sözlerini "Lars von Trier, Ruslara desteğini gösterdi" başlığıyla haber yayınladı. 

Trier, tepkilerin üzerine açıklama yaparak, "Ukrayna'yı her şeyimle destekliyorum. Sadece bariz bir şeyi ifade etmiştim: Bu dünyadaki tüm yaşamlar önemlidir! Bu, pasifizmin bir erdem olduğu zamanlardan kalma, unutulmuş bir ifade gibi" sözlerini kullandı.

Ünlü yönetmen Lars von Trier'in "Rusların hayatları da önemlidir" sözlerine tepki - 3

Ünlü yönetmen, 2011 Cannes Film Festivali'ndeki basın konferansında "Hitler'i anlıyorum" demesiyle de tartışma yaratmıştı. Festivalden atılan yönetmen, daha sonra özür dilemişti.

Ünlü yönetmen Lars von Trier'in "Rusların hayatları da önemlidir" sözlerine tepki - 4

Trier, geçen hafta Instagram'da yayınladığı bir video ile kendisine bir kız arkadaş ve aynı zamanda ilham perisi aradığını duyurmuş, ilginç sevgili ilanıyla adından söz ettirmişti. 

Ünlü yönetmen videosunda, "67 yaşındayım. Parkinson, obsesif kompülsif bozukluk ve şu anda kontrollü alkolizmim var. Özetle ardımda birkaç düzgün film bırakmayı umuyorum" diye söze başlayan von Trier, "Bu, sosyal ağlar hakkında hiçbir fikrimin olmadığı, bir kız arkadaş/ilham perisi aradığım eski moda bir flört ilanı olarak görülmeli. Tüm mızmızlanmalara rağmen, iyi bir günde, doğru partnerle, keyifli bir yol arkadaşı olabileceğimi iddia ediyorum" ifadesini kullanmıştı. 

Ünlü yönetmen Lars von Trier'in "Rusların hayatları da önemlidir" sözlerine tepki - 5

Ünlü yönetmen geçen yıl ağustos ayında kendisine Parkinson teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Son 30 yılın en iyi yönetmenleri arasında gösterilen von Trier'in son çalışması olan "Kingdom" dizisinin üçüncü sezonu, geçen sonbaharda Venedik Film Festivali'nde gösterilmişti.

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