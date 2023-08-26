Ünlü yönetmen Lars von Trier'in "Rusların hayatları da önemlidir" sözlerine tepki
Son 30 yılın en iyi yönetmenleri arasında gösterilen ve pek çok kült filme imza atan dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik sözleriyle topa tutuldu. "Rusların hayatları da önemlidir" ifadesine tepki yağınca açıklama yapmak zorunda kaldı.
Bugüne kadar "Karanlıkta Dans", "Dogville", "Melankoli," "İtiraf" gibi pek çok kült yapıma imza atan dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili "Rusların hayatları da önemlidir" yorumu nedeniyle tepki çekti.
67 yaşındaki yönetmen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Danimarka ziyareti sırasında salı günü Instagram hesabından "Rusların hayatları da önemlidir" ifadelerini paylaştı ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i de Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı nedeniyle eleştirdi.