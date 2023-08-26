Ünlü yönetmen Lars von Trier'in "Rusların hayatları da önemlidir" sözlerine tepki

Bugüne kadar "Karanlıkta Dans", "Dogville", "Melankoli," "İtiraf" gibi pek çok kült yapıma imza atan dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili "Rusların hayatları da önemlidir" yorumu nedeniyle tepki çekti.

67 yaşındaki yönetmen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Danimarka ziyareti sırasında salı günü Instagram hesabından "Rusların hayatları da önemlidir" ifadelerini paylaştı ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i de Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı nedeniyle eleştirdi.