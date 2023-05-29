Ünlü yönetmen Martin Scorsese Hz. İsa hakkında film yapacak

Dini konulara ilgisi olduğu bilinen ünlü yönetmen Martin Scorsese, Cannes Film Festivali sonrası çıktığı İtalya seyahatinde Papa Francis ile görüştü. Geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen buluşmada Scorsese, Hz. İsa’yla ilgili bir film yapacağını duyurdu.
Ünlü yönetmen, Papa’nın sanatçılara yaptığı çağrıya kendi bildiği yolla yanıt verdiğini ve Hz. İsa hakkında bir senaryo yazacağını belirtti. Cumartesi günü, Vatikan’daki bir Roma konferansında “Hazırlıklara başlamak üzereyim” ifadelerini kullandı.
“The Global Aesthetics of the Catholic Imagination” adlı dini konferansa katılmadan önce, Scorsese ve eşi Helen Morris, Papa Francis ile bir araya geldi.
İsa Cemiyeti yayını La Civilta Cattolica ve Georgetown Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta, dini derginin editörü Antonio Spadaro, Scorsese'nin “Tanrı’nın İsa’yı görmemize izin verme çağrısının" onu derinden etkilediğini ifade etti.
Scorsese’nin menajeri Rick Yorn, yönetmenin yeni film projesiyle ilgili hemen bir yanıtta bulunmadı.