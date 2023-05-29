Ünlü yönetmen Martin Scorsese Hz. İsa hakkında film yapacak

"HAZIRLIKLARA BAŞLAMAK ÜZEREYİM"

Ünlü yönetmen, Papa’nın sanatçılara yaptığı çağrıya kendi bildiği yolla yanıt verdiğini ve Hz. İsa hakkında bir senaryo yazacağını belirtti. Cumartesi günü, Vatikan’daki bir Roma konferansında “Hazırlıklara başlamak üzereyim” ifadelerini kullandı.