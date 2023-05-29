Ünlü yönetmen Martin Scorsese Hz. İsa hakkında film yapacak

Göklerin Hakimi, Para Avcısı, Zindan Adası ve The Irishman gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Martin Scorsese, Papa Francis ile buluştu. Yönetmen bu buluşmada, Hz. İsa’yla ilgili bir film yapmayı planladığını duyurdu.

Ünlü yönetmen Martin Scorsese Hz. İsa hakkında film yapacak - 1

PAPA FRANCIS İLE GÖRÜŞTÜ

Dini konulara ilgisi olduğu bilinen ünlü yönetmen Martin Scorsese, Cannes Film Festivali sonrası çıktığı İtalya seyahatinde Papa Francis ile görüştü. Geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen buluşmada Scorsese, Hz. İsa’yla ilgili bir film yapacağını duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü yönetmen Martin Scorsese Hz. İsa hakkında film yapacak - 2

"HAZIRLIKLARA BAŞLAMAK ÜZEREYİM"

Ünlü yönetmen, Papa’nın sanatçılara yaptığı çağrıya kendi bildiği yolla yanıt verdiğini ve Hz. İsa hakkında bir senaryo yazacağını belirtti. Cumartesi günü, Vatikan’daki bir Roma konferansında “Hazırlıklara başlamak üzereyim” ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen Martin Scorsese Hz. İsa hakkında film yapacak - 3

“The Global Aesthetics of the Catholic Imagination” adlı dini konferansa katılmadan önce, Scorsese ve eşi Helen Morris, Papa Francis ile bir araya geldi.

Ünlü yönetmen Martin Scorsese Hz. İsa hakkında film yapacak - 4

İsa Cemiyeti yayını La Civilta Cattolica ve Georgetown Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta, dini derginin editörü Antonio Spadaro, Scorsese'nin “Tanrı’nın İsa’yı görmemize izin verme çağrısının" onu derinden etkilediğini ifade etti.

Ünlü yönetmen Martin Scorsese Hz. İsa hakkında film yapacak - 5

Scorsese’nin menajeri Rick Yorn, yönetmenin yeni film projesiyle ilgili hemen bir yanıtta bulunmadı.

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