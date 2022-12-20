Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, AA muhabirine, Antalya'nın milyonlarca yabancı turisti ağırlayarak bir dünya kenti olduğunu ve her alandaki cazibesinin arttığını söyledi. Kentin daha önce de yerli ve yabancı filmlerin çekimlerine ev sahipliği yaptığını anımsatan Gül Ege, kentin sinema sektöründe önemli bir tecrübe kazandığını ve bugüne kadar verdiği sınavları başarıyla atlattığını kaydetti.

Ünlü yönetmenin Ritchie'nin ikinci kez film için Antalya'yı tercih ettiğine işaret eden Gül Ege, "Guy, işinde başarılı bir yönetmen ve çok iyi aktörlerle, aktrislerle çalışıyor. Bu isimlerin Antalya'ya ve Türkiye'ye gelmiş olması, sonrasında gelecek referansları da güçlü kılıyor. Böyle bir yönetmenin ikinci kez Antalya'yı tercih etmesi de kent açısından son derece önemli. Antalya'nın yıldızı daha çok parlayacak çünkü istenilen kalitede hizmet Antalya'da var" ifadelerini kullandı.