Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor

Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie, başrollerinde Superman'i canlandıran Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı yeni filminin çekimleri için Antalya'ya geliyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 1

Son olarak Servet Operasyonu, İntikam Vakti ve The Gentlemen filmleriyle gündeme gelen İngiliz yönetmen Guy Richie, Antalya’ya geliyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 2

YİNE ANTALYA'YI TERCİH ETTİ

Yaklaşık iki yıl önce başrollerini ünlü oyuncular Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone'nın paylaştığı Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin sahnelerinin tamamına yakınını Antalya'da çeken Ritchie, yeni filmi için de Antalya'yı tercih etti.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 3

Senaristliğini Paul Tamasy ile Damien Lewis'in üstlendiği Hollywood yapımı "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" filmi çekimleri de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 4

Yönetmen Ritchie'nin kentteki ikinci filmine de ağırlıklı olarak Antalya'da 2016'da ziyarete açılan Türkiye'nin ilk EXPO'sunun botanik parkı ev sahipliği yapacak.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 5

Çekim izinleri geçen ay alınan film için EXPO alanında plato kurulumuna başlandı. Dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanının yanı sıra Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde de çekimler yapılacak.

Botanik park ve tarihi semt Kaleiçi başta olmak üzere mekanlar, çekimlerine gelecek ay başlanacak film için hazırlanıyor. Film çekimleri nisana kadar devam edecek.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 6

Savaş, dram ve tarihi içerikli filmin başrollerini İngiliz aktör Henry Cavill ile Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Eiza Gonzalez paylaşacak.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 7

Superman karakteri başta olmak üzere çok sayıda yapımda başrol olarak yer alan oyuncu Cavill ile Baby Driver, Ambulans ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'ın aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol alan Gonzalez, çekimler boyunca kentte konaklayacak.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 8

FİLMİN KONUSU NE?

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu şöyle: "İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir."

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 9

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, AA muhabirine, Antalya'nın milyonlarca yabancı turisti ağırlayarak bir dünya kenti olduğunu ve her alandaki cazibesinin arttığını söyledi. Kentin daha önce de yerli ve yabancı filmlerin çekimlerine ev sahipliği yaptığını anımsatan Gül Ege, kentin sinema sektöründe önemli bir tecrübe kazandığını ve bugüne kadar verdiği sınavları başarıyla atlattığını kaydetti.

Ünlü yönetmenin Ritchie'nin ikinci kez film için Antalya'yı tercih ettiğine işaret eden Gül Ege, "Guy, işinde başarılı bir yönetmen ve çok iyi aktörlerle, aktrislerle çalışıyor. Bu isimlerin Antalya'ya ve Türkiye'ye gelmiş olması, sonrasında gelecek referansları da güçlü kılıyor. Böyle bir yönetmenin ikinci kez Antalya'yı tercih etmesi de kent açısından son derece önemli. Antalya'nın yıldızı daha çok parlayacak çünkü istenilen kalitede hizmet Antalya'da var" ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 10

SUPERMAN OLARAK GERİ DÖNMEYECEK

En son Justice League ve Zack Snyder’s Justice League filmlerinde Superman rolünde olan İngiliz oyuncu Henry Cavill, Superman rolüyle bir daha beyazperdeye geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

Cavill, 5 yıl sonra rolüne döneceğini iki ay önce duyurmuş ve hayranlarını sevindirmişti. Ancak bu dönüşün gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Cavilll sosyal medya hesabından “Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet! 'Supermen' olarak geri dönmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 11

BU HABERİ ALMAM PEK KOLAY OLMADI"

İngiliz oyuncu sözlerine "Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu... Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum” diyerek sürdürdü.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie yeni filmini çekmek için Antalya'ya geliyor - 12

Oyuncu, “Bunca yıl yanımda olanlarla birlikte yas tutabiliriz... Ama asla unutmamalıyız ki Superman hala buralarda bir yerde. Temsil ettiği her şey hâlâ var ve bize verdiği örnekler hala orada. Pelerin takma sıram geçti ama 'Süpermen'in temsil ettiği şey asla yok olmayacak” dedi.

Oyuncu, son dönemde Enola Holmes'un devam film, Black Adam filmindeki küçük sahnesi ve  The Witcher dizisinden ayrılışıyla gündeme gelmişti.

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