Ünlüler Robert Wilson'ın deneysel sanat çalışması için saatlerce poz verdi

ÇEKİMLER 2000'LERİN BAŞINDA BAŞLADI

Ayrıca 1972’de İran'ın Şiraz kenti yakınlarındaki Haft Tan Dağı'nda, "sıradan ve olağanüstü olayların bir arada görülebildiği dünyaya açılan bir tür çerçeve veya pencere" olan 24 saatlik, yedi günlük unutulmaz gösterisiyle de hafızalara kazındı.

Wilson, ultra yavaş video portreleri fikrinin ilk olarak 1970'lerde aklına geldiğini ve bunların "otel lobilerinde, bankalarda, otobüs duraklarında ve uçakların arka koltuklarında" gösterilmesini öngördüğünü anlattı.

2000'li yılların başında, işleri çekmeye başladığında, yüksek çözünürlüklü ekranların gelmesi işini daha kolaylaştırdı ve böylece dikey bir formatı tercih edebiliyordu. Wilson’a göre görüntüler bu sayede "bir insanın duruşuyla orantılı olacaktı."