 Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada | N-Life

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan dünyanın sayılı müzayede şirketlerinden Bonhams Müzayede Evi'nde Rock, Pop Film Sale Photocall etkinliği yapıldı. Müzayedede 'Milyoner' filmindeki rolü için Sophia Loren için yapılmış Pierre Balmain elbisesi de yer alıyor.

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 1

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan dünyanın sayılı müzayede şirketlerinden Bonhams Müzayede Evi'nde Rock, Pop & Film Sale Photocall etkinliği düzenlendi. 'Milyoner' filmindeki rolü için Sophia Loren için yapılmış ve tahmini 8 bin - 10 bin sterlin aralığında satılması beklenen Pierre Balmain elbisesi (1960) sergilendi.

İşte müzayedede sergilenen diğer ünlü eşyaları...

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 2

'A Moon Shaped Pool' albümünün yapımında kullanılan ve tahmini 5 bin - 7 bin sterlin aralığında satılması beklenen Radiohead Ed O'Brien's 'No.3' White Fender Stratocaster gitar.

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 3

30 bin - 40 bin sterlin aralığında satılması beklenen 'In Person, Led Zeppelin' konser posteri.

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 4

800-1200 sterline satılması beklenen 'Abbey Road' negatif albüm kapağı (1969) ve tahmini 8,000 - 10,000 sterlin aralığında satılması beklenen fotoğrafçı Iain Macmillan'ın çektiği albüm kapağı (1969).

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 5

8000-12000 sterline satılması beklenen 'Willy Wonka & The Chocolate Factory' filmi için satılan altın bilet (1971).

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 6

30 bin-40 bin sterline satılması beklenen Pink Floy'un el yazısı 'Vegetable Man' (1967) şarkı sözlerinin yer aldığı notlar.

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 7

12 bin-18 bin sterline satılması beklenen İngiliz şarkıcı Freddie Mercury'nin kullandığı Marilyn Monroe portresinin de yer aldığı 'The Miracle' (1989) tişörtü.

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 8

5 bin - 7 bin sterlin aralığında satılması beklenen Orson Welles'e ait bir daktilo.

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 9

1000 - 1500 sterlin aralığında satılması beklenen Japon artist Yoko Ono ve İngiliz şarkıcı John Lennon'un fotoğrafları (1971).

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 10

6 bin - 8 bin sterlin aralığında satılması beklenen "Aliens" filminin çekiminde kullanılan sinema tahtası (1986).

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 11

30 bin - 40 bin sterlin aralığında satılması beklenen 'In Person, Led Zeppelin' konser posteri.

Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada - 12

1000 - 1500 sterlin aralığında satılması beklenen 'The Snowman and James Dancing' orjinal çizimleri (1982).

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