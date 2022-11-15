Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan dünyanın sayılı müzayede şirketlerinden Bonhams Müzayede Evi'nde Rock, Pop & Film Sale Photocall etkinliği düzenlendi. 'Milyoner' filmindeki rolü için Sophia Loren için yapılmış ve tahmini 8 bin - 10 bin sterlin aralığında satılması beklenen Pierre Balmain elbisesi (1960) sergilendi.

İşte müzayedede sergilenen diğer ünlü eşyaları...