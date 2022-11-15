Ünlülerin eşyaları Londra'daki Bonhams Müzaye Evi'nde açık artırmada

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan dünyanın sayılı müzayede şirketlerinden Bonhams Müzayede Evi'nde Rock, Pop & Film Sale Photocall etkinliği düzenlendi. 'Milyoner' filmindeki rolü için Sophia Loren için yapılmış ve tahmini 8 bin - 10 bin sterlin aralığında satılması beklenen Pierre Balmain elbisesi (1960) sergilendi.
İşte müzayedede sergilenen diğer ünlü eşyaları...
'A Moon Shaped Pool' albümünün yapımında kullanılan ve tahmini 5 bin - 7 bin sterlin aralığında satılması beklenen Radiohead Ed O'Brien's 'No.3' White Fender Stratocaster gitar.
30 bin - 40 bin sterlin aralığında satılması beklenen 'In Person, Led Zeppelin' konser posteri.
800-1200 sterline satılması beklenen 'Abbey Road' negatif albüm kapağı (1969) ve tahmini 8,000 - 10,000 sterlin aralığında satılması beklenen fotoğrafçı Iain Macmillan'ın çektiği albüm kapağı (1969).
8000-12000 sterline satılması beklenen 'Willy Wonka & The Chocolate Factory' filmi için satılan altın bilet (1971).
30 bin-40 bin sterline satılması beklenen Pink Floy'un el yazısı 'Vegetable Man' (1967) şarkı sözlerinin yer aldığı notlar.
12 bin-18 bin sterline satılması beklenen İngiliz şarkıcı Freddie Mercury'nin kullandığı Marilyn Monroe portresinin de yer aldığı 'The Miracle' (1989) tişörtü.
5 bin - 7 bin sterlin aralığında satılması beklenen Orson Welles'e ait bir daktilo.
1000 - 1500 sterlin aralığında satılması beklenen Japon artist Yoko Ono ve İngiliz şarkıcı John Lennon'un fotoğrafları (1971).
6 bin - 8 bin sterlin aralığında satılması beklenen "Aliens" filminin çekiminde kullanılan sinema tahtası (1986).
30 bin - 40 bin sterlin aralığında satılması beklenen 'In Person, Led Zeppelin' konser posteri.
1000 - 1500 sterlin aralığında satılması beklenen 'The Snowman and James Dancing' orjinal çizimleri (1982).