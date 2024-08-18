Urartu kalesinde yeni keşif: Fil ayağı, çakmak taşı, hayvan kemikleri...
Urartu Kralı 2. Rusa'nın Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim 2 bin 300 rakımlı tepeye inşa ettirdiği Kef Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 3 fil ayağı, çakmak taşı ve obsidiyen aletler ile seramik ve hayvan kemikleri gün yüzüne çıkarıldı.
Urartu Kralı 2. Rusa'nın Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepeye inşa ettirdiği 2 bin 700 yıllık kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun başkanlığında kazı çalışmaları yürütülüyor.