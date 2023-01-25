Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor

Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim nüshası, Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunuyor.
Başketin batısında bulunan Salt şehrindeki bir müzede yer alan en küçük Kuran-ı Kerim nüshası, ziyaretçilerini bekliyor.
Ürdünlü İbrahim Ahmed Nevvar, antika, kültürel miras ve koleksiyon meraklılarının ilgisini çeken en küçük Kuran-ı Kerim nüshasını kendi kurduğu Kalıcı Halk Mirası Müzesi'nde muhafaza ediyor.
Kuran-ı Kerim 1,50 santimetre genişliğinde ve 2,5 santimetre uzunluğunda.
Yeşil kapaklı Kuran-ı Kerim'de yazıların çok küçük olması nedeniyle sadece büyüteçle okunabiliyor.
İşte dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i...