Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor

Amman'daki Kalıcı Halk Mirası Müzesi, dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor.

Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 1

Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim nüshası, Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunuyor.

Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 2

Başketin batısında bulunan Salt şehrindeki bir müzede yer alan en küçük Kuran-ı Kerim nüshası, ziyaretçilerini bekliyor.

Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 3

Ürdünlü İbrahim Ahmed Nevvar, antika, kültürel miras ve koleksiyon meraklılarının ilgisini çeken en küçük Kuran-ı Kerim nüshasını kendi kurduğu Kalıcı Halk Mirası Müzesi'nde muhafaza ediyor.

Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 4

Kuran-ı Kerim 1,50 santimetre genişliğinde ve 2,5 santimetre uzunluğunda.

Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 5

Yeşil kapaklı Kuran-ı Kerim'de yazıların çok küçük olması nedeniyle sadece büyüteçle okunabiliyor.

İşte dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i...

Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 6
Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 7
Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 8
Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 9
Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 10
Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 11
Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor - 12

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