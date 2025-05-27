Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı

Usta müzisyen İlhan Şeşen, dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tören sonrası cenazesi asansörde mahsur kalan Şeşen, son yolculuğuna uğurlandı.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 1

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gibi şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 2

Akciğer kanserine yenik düşen usta müzisyen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şeşen için Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda törenine; usta ismin ailesi, yeğenleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, Kenan Doğulu, Sunay Akın, Talat Bulut, Yonca Lodi, Müjgan Ferhan Şensoy, Ferdi Akarnur gibi birçok ünlü isim katıldı.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 3

"BİR OZANDAN BAHSEDEBİLİRİZ"

Tören öncesi NTV'den Ömer Vatanartıran'a konuşan Yavuz Hakan Tok, İlhan Şeşen için "Bir ozandan bahsedebiliriz. Çünkü onun şarkılarında hep bir öykü vardır. En önemli özelliği odur. Nerede bir İlhan Şeşen şarkısı duysanız, onun kaleminden çıktığını anlarsınız" ifadelerini kullandı.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 4

Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı törende kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Melis ile Fuat Şeşen çıktı.

Fuat Şeşen, babalarının onu tanıyan ya da tanımayan birçok insanda kendine yer edinmiş bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Tedavisi boyunca başta Prof. Dr. Recep Demirağ ve Prof. Dr. Nedim Turan başta olmak üzere bizden bilgilerini esirgemeyen bütün doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, 5 yıllık zorlu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan bütün çalışma arkadaşlarına, yakınlarına, dostlarına ve bugün burada olan, olmayan tüm sevenlerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"SENİ SEVİYORUM AMCA YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ UMARIM"

İlhan Şeşen’in yeğeni Dilhan Şeşen ise "Herkesin bin bir türlü amcası var; görüyorum, biliyorum. Sonra kendi amcama bakınca o parlak zekası, besteleri, o gömlekleri, kasketi, gitarı, hazırcevaplılığı. Bence en çok benim amcama yakışıyor amca olmak. Yere göğe sığmadı, hoş niye sığsın zaten; ama beni anlar o biliyorum. Ben gönlümden başka bir yere konduramam onu. Seni seviyorum amca. Yakında görüşürüz umarım" dedi.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 5

"EN AZ 100 YIL DAHA ŞARKILARDA YAŞAYACAK"

Erol Evgin, "En son, geçen yıl onun çok sevdiğim şarkısını ben seslendirmiştim. "Sen Benim Şarkılarımsın'ı. Beraber söyleyelim dedi. Adana'ya konsere gittim, bir gün erken gittim konsere. O akşam Ajda'nın konseri vardı sevgili Ajda Pekkan'ın. Ajda beni sahneye davet etti. O da o günlerde o şarkıyı dinlermiş. Sen benim şarkılarımsın, o benim kaydımı dinlenmiş. ‘Beraber söyleyelim’ dedi. Sahnede onu söyledik. Video çekmiş arkadaşlarımız. Ben onu İlhan'a yollamıştım. Tabii hastalığını biliyordum. Moral olması için İlhan’a yollamıştık. Çok mutlu oldu. Bir telefon görüşmemiz oldu en son. İyileşeceğini söyledim. O da umutluydu ama tabii zor bir evreden geçiyordu. Şarkıları tıpkı kendi gibiydi. Alçak gönüllü, zarif, içten samimi. İlhan'ın çok başka sesleri de vardı. Mesela gençliğinde Tom Jones gibi de şarkı söylerdi; ama onu tercih etmemişti. Yani geniş bir sesi vardı aslında. Fakat o, alçak gönüllü, tertemiz, naif haliyle şarkılarını söylüyordu. Dolayısıyla kişiliğiyle şarkıları müthiş buluşmuştu. Şimdi sanatçıların, şarkı yazarlarının, ses sanatçılarının bir özelliği var. Bu dünyadan göçtükten sonra da yaşamaya devam ediyorlar. İlhan en az 100 yıl daha yaşayacak, şarkılarda yaşayacak. En az 100 yıl" dedi.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 6

"İLHAN ABİ SEN BİZİM ŞARKILARIMIZSIN"

Cem Özer, "Hepimiz kederliyiz biliyorum. Her sabah beynimde abartısız, her sabah beynimde onun 'Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen benim şarkılarımsın' Bu şarkısı beynimde. Uyandığım andan kahvemi içene kadar bu şarkıyla vakit geçiriyorum. İlhan ağabey sen bizim şarkılarımızsın ve hep aklımızdasın. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Ben daha fazla konuşamayacağım" dedi.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 7

"AMCAM ANCAK BEN ÖLDÜĞÜM ZAMAN ÖLMÜŞ OLACAK"

Usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen de amcasıyla binlerce kez sahneye çıktıklarını anımsatarak, "Müziğe başlamamda, hayata bakışımda o kadar büyük etkisi vardı ki. Acıbadem'deki evlerine her hafta sonu giderdim ve benim için bir abi, bir baba, yol gösteren bir öğretmendi. Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak. Onun bütün şarkılarını hayatım boyunca elimizden geldiği kadar daha da fazla kitlelere tanıtmaya ve onun gibi yaşamaya, onun gibi adam olmaya devam edeceğim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 8

ŞEŞEN'İN CENAZESİ ARIZALANAN ASANSÖRDE KALDI

İlhan Şeşen için düzenlenen tören boyunca sanatçının gitarı sahnede kaldı. Tören sonrası Şeşen'in cenazesi şarkıları eşliğinde Kültür Merkezi'ndeki sahneden alındı. Cenaze töreninin ardından Şeşen'in cenazesi arıza nedeniyle 20 dakika boyunca binadaki asansörde kaldı. Asansörde kalan imam ve diğer görevliler asansör önünde bekleyenler tarafından çıkarıldı.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 9

"GİTMEK İSTEMEDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sunay Akın,"Gitmek istemedi İlhan Abi ve asansörde kaldı. Yine gitmek istemedi" diye konuştu.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 10

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Usta sanatçı için öğle vaktine müteakip Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Sanatçının eşi Arzu Şeşen ile kızı Melis Şeşen'in taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, sanatçılar Orhan Gencebay ve Burhan Şeşen de katıldı.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda: Cenazesi asansörde mahsur kaldı - 11

Kılınan namazın ardından, İlhan Şeşen'in naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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