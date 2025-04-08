Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
Oyuncu Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Levendoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan usta oyuncu Ahmet Levendoğlu yaşamını yitirdi. Acı haberi oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu.
Yıldıray Şahinler, paylaşımında "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.