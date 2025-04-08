Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında dünyaya geldi. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra, İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümü mezunu olan Levendoğlu, sanat hayatına da İngiltere'de başladı. Türkiye'de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Yıllarca tiyatroya gönül vermesine karşın, tiyatro kökenli diğer birçok sanatçı gibi kamera karşısında fazla etkin olmadı. Tiyatro Stüdyosu adıyla kurduğu özel kurum; birçok oyun sergilemenin yanı sıra, tiyatro eğitimi de vermektedir.

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Son gibi birçok dizide de rol alan Ahmet Levendoğlu, son olarak 2015 yılında Kara Ekmek adı dizide boy gösterdi.