Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Oyuncu Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Levendoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 1

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan usta oyuncu Ahmet Levendoğlu yaşamını yitirdi. Acı haberi oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu.

Yıldıray Şahinler, paylaşımında "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 2

Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlendi. Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem gibi ünlü isimler törende yer aldı.

Törenin ardından oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 3

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında dünyaya geldi. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra, İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümü mezunu olan Levendoğlu, sanat hayatına da İngiltere'de başladı. Türkiye'de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Yıllarca tiyatroya gönül vermesine karşın, tiyatro kökenli diğer birçok sanatçı gibi kamera karşısında fazla etkin olmadı. Tiyatro Stüdyosu adıyla kurduğu özel kurum; birçok oyun sergilemenin yanı sıra, tiyatro eğitimi de vermektedir.

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Son gibi birçok dizide de rol alan Ahmet Levendoğlu, son olarak 2015 yılında Kara Ekmek adı dizide boy gösterdi.

DAHA FAZLA GÖSTER