Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Sanatçı, 1974'te Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Yılmaz Güney filmlerinde de oynadı. Sonraki yıllarda ise İbrahim Tatlıses ile senaryo çalışmaları yaptı. Çoğu komedi olmak üzere 127 filmde rol alan Akbaş, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30'a yakın tiyatro oyununda ve birçok dizide oynadı.

Joseph Kesselring'in 1939'da kaleme aldığı "Arsenic and Old Lace" oyunundan Fırat Zobu tarafından senaryolaştırılarak, 1974-1975'te TRT 1'de izleyiciye sunulan "Ahududu" dizisinde de rol alan sanatçı, 2013'te ise "Altındağlı" dizisinde yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra senaryo da yazan Akbaş, 33 filmin senaryosuna imza attı.

"Düş Yakamdan Osman" filmiyle 1987'de yönetmenliğe başlayan Akbaş Şafak Sezer ile "Kolpaçino" film serisi ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" filminde de sinemaseverlerle buluştu.

Aydemir Akbaş, 2016'da "Alemde 1 Gece", 2022'de "Sünnet Çocuğu" ve 2023'te "Kolpaçino 4 4'lük" filmlerinde izleyicinin karşısına geçti.

İlk kez 1964'te tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile evlenen sanatçı, iki kez boşandığı eşi ile üç kez evlendi.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş, Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.