Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş (88) hayatını kaybetti. Akbaş'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Aydemir Akbaş paylaşımları...
"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve iki gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Aydemir Akbaş'tan acı haber geldi. 88 yaşındaki Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatını menajeri Özgür Aksoy duyurdu.
Özgür Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk sinemasının koca çınarı canımız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen giden, dua eden herkesten razı olsun. Buraya kadarmış bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti" ifadelerini kullandı.
Sanat dünyası Aydemir Akbaş'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.