Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş (88) hayatını kaybetti. Akbaş'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Aydemir Akbaş paylaşımları...

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 1

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve iki gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Aydemir Akbaş'tan acı haber geldi. 88 yaşındaki Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatını menajeri Özgür Aksoy duyurdu.

Özgür Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda  "Türk sinemasının koca çınarı canımız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen giden, dua eden herkesten razı olsun. Buraya kadarmış bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti" ifadelerini kullandı.

Sanat dünyası Aydemir Akbaş'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.

N-LIFE HABERLERİ

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 2

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sanatçı Aydemir Akbaş için taziye mesajı yayınladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 3

AHMET TATLISES

"Allah rahmet eylesin Aydemir Abim. Mekanın cennet olsun inşallah."

FULYA AKBAY

"Hoşça kal Aydemir Abi. Sen unutulmazsın. Hoşçakal büyük Galatasaraylı. Yattığın yer huzurla dolsun, gittiğin yer cennet olsun."

FİLİZ AKIN

"Allah rahmet etsin Sevenlerine sabırlar diliyorum."

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 4

CEM KILIÇ

"Aydemir ağabeyi kaybettik. Yattığın yer incitmesin usta."

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 5

AYŞEGÜL YILDIZ

"Mekanın cennet olsun Aydoş'um... Rabbim nur içinde yatırsın. Seni hep sevgi ve özlemle hatırlayacağım..."

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 6

EBRU GÜNDEŞ

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 7

ÇETİN ALTAY

"Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Geride kalanlarına sabırlar dilerim."

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 8

MEHMET ALİ ERBİL

"45 yıllık dostum ağabeyim Aydoş'um, mekanın cennet olsun". 

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 9

Yapımcı Polat Yağcı Akbaş'ın vefatı sonrası "Allah yattığın yeri cennet eylesin canım abim" paylaşımında bulundu.

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 10

İbrahim Tatlıses yakın dostu Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası üzüntüsünü "45 yıllık dostum, ağabeyim, Aydoşum mekanın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 11

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, Balkan savaşlarında Türkiye'ye gelen Arnavut bir baba ile Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak 1936'da İstanbul Feriköy'de dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nde tamamladığı eğitimin ardından bir süre gazetecilik yapan sanatçı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başladı.

Gülriz Sururi, Ayfer Feray-Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile çalışan sanatçı, "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife" ve "Ferhat ile Şirin" adlı oyunlarda rol aldı.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 1960'ta askerlik görevini tamamlayan Akbaş, daha sonra Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosuna katıldı.Sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" filmiyle adım atan usta oyuncu, filmden önce 31 Mart 1964'te "Keşanlı Ali Destanı"nın ilk tiyatro gösteriminde hem sahne amirliği yaptı hem de "Sipsi Selim" karakterine hayat verdi.

Aydemir Akbaş, 1968'de Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda sahnelenen "7 Kocalı Hürmüz" oyununda rol aldı. Ünlü oyuncu, 1969'da Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. "Nikah Kağıdı" ile "Düşenin Dostu" oyunlarında rol alan Akbaş, birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini yaptı.

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 12

Sanatçı, 1974'te Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Yılmaz Güney filmlerinde de oynadı. Sonraki yıllarda ise İbrahim Tatlıses ile senaryo çalışmaları yaptı. Çoğu komedi olmak üzere 127 filmde rol alan Akbaş, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30'a yakın tiyatro oyununda ve birçok dizide oynadı.

Joseph Kesselring'in 1939'da kaleme aldığı "Arsenic and Old Lace" oyunundan Fırat Zobu tarafından senaryolaştırılarak, 1974-1975'te TRT 1'de izleyiciye sunulan "Ahududu" dizisinde de rol alan sanatçı, 2013'te ise "Altındağlı" dizisinde yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra senaryo da yazan Akbaş, 33 filmin senaryosuna imza attı.

"Düş Yakamdan Osman" filmiyle 1987'de yönetmenliğe başlayan Akbaş Şafak Sezer ile "Kolpaçino" film serisi ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" filminde de sinemaseverlerle buluştu.

Aydemir Akbaş, 2016'da "Alemde 1 Gece", 2022'de "Sünnet Çocuğu" ve 2023'te "Kolpaçino 4 4'lük" filmlerinde izleyicinin karşısına geçti.

İlk kez 1964'te tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile evlenen sanatçı, iki kez boşandığı eşi ile üç kez evlendi.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş, Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

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