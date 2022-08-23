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Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA | 23.08.2022 - 15:39 - Son Güncelleme : 23.08.2022 - 16:32

Tedavi gördüğü hastane 20 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova için önce Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Canova, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun eski eşi Açelya Akkoyun, "Çok şanslıyız, Civan Canova gibi biri geçti bu dünyadan" dedi.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 1

72. Koğuş, Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Eve Dönüş gibi yapımlarla tanınan ve yakın zamanda akciğerinde kitle tespit edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova için bugün tören düzenlendi.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 2

Mecidiyeköy Büyük Sahne'deki törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Canova'nın ailesi ve kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 3

67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Civan Canova 20 Ağustos’ta hastanede hayatını kaybetti. Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de törenin ardından, Civan Canova’nın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze namazı için Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazına sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Cenaze namazının ardından Civan Canova Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 4

"37 YILLIK ARKADAŞIMDI, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Cenazeye katılan oyuncu Tuna Arman "Çiçek Taksi dizisinde uzun yıllar birlikte çalıştık. 1985’te ilk tiyatroya adım attığımda o oyuncuydu ben dansçıydım o şekilde tanışmıştık. 37 yıllık arkadaşımdı çok üzgünüm. Gerçekten insan olan biri öldü" dedi. 

Civan Canova’nın eski eşi Açelya Akkoyun "Civan çok iyi bir insandı. Çok özel bir ruhtu. Eminim bütün eserleri yaşayacaktır. Çok şanslı bir coğrafyayız, Civan Canova gibi biri geldi geçti bu dünyadan. Çok özel bir insandı" diye konuştu.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 5

Cenazeye katılanlar arasında Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Bora Akkaş ve Uraz Kaygılaroğlu vardı.

Oyuncunun cenazesinden görüntüler...

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 6
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 7
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 8
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 9
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 10
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 11
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 12
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 13
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 14
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 15
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 16
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 17
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 18
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 19
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 20
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 21
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - 22

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