Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

"37 YILLIK ARKADAŞIMDI, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Cenazeye katılan oyuncu Tuna Arman "Çiçek Taksi dizisinde uzun yıllar birlikte çalıştık. 1985’te ilk tiyatroya adım attığımda o oyuncuydu ben dansçıydım o şekilde tanışmıştık. 37 yıllık arkadaşımdı çok üzgünüm. Gerçekten insan olan biri öldü" dedi.



Civan Canova’nın eski eşi Açelya Akkoyun "Civan çok iyi bir insandı. Çok özel bir ruhtu. Eminim bütün eserleri yaşayacaktır. Çok şanslı bir coğrafyayız, Civan Canova gibi biri geldi geçti bu dünyadan. Çok özel bir insandı" diye konuştu.