Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı

Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Gümüşkaya'nın cenazesi Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 1

TÖREN DÜZENLENDİ

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Seyyar Tayyar" karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde yer edinen Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'ne getirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 2

Buradaki törende oyuncunun çocukları Emin, Uğur ve Zübeyde Gümüşkaya taziyeleri kabul etti.

Törende konuşan yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Gümüşkaya ile yollarının 2010 yılında kesiştiğini söyledi.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 3

"BİZİ GERÇEKTEN ÇOK GÜLDÜRÜYORDU"

Gümüşkaya'nın, kendisine sinema ve dizilerde hep kötü karakterleri canlandırmaktan yakındığını belirten Güven, şöyle konuştu:

"'Ben artık kötü roller oynamak istemiyorum' demişti. O yüzden Çocuklar Duymasın dizisinde 'Seyyar Tayyar' karakterini çok sevmişti. Çünkü kendi eğlenceli tarafını göstermek istiyordu. Senaryoya da çok yardım ediyordu. Bizi gerçekten çok güldürüyordu Emin abi. Hepimizin başı sağ olsun. Emin abimizin mekanı cennet olsun."

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 4

"BU MESLEĞİ YAPIYORSAM EĞER KENDİSİ SAYESİNDEDİR"

Oyuncu Ertuğrul Akkök ise 1996-2002 yıllarında Emin Gümüşkaya'nın öğrencilerinden olduğunu hatırlattı.

Oyunculuk mesleğine dair Gümüşkaya'dan çok şey öğrendiğini vurgulayan Akkök, şunları kaydetti:

"Emin Hoca prova esnasında ciddi bir insandı ki, şu anda heyecanlandığım gibi provalarda ayaklarımız titrer, o prova böyle güzel bir şekilde geçsin de bitsin diye tüm çabamızla bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirdik. Her programdaki ciddiyetin sonunda da bir şekilde espri patlatır ve o hepimizin bildiği meşhur gülüşüyle provayı sonlandırırdı. Hepimiz de bir şekilde rahat ederdik. Şu anda İstanbul'da bazı yerlerde tiyatro dersleri vermekteyim. Profesyonel olarak da bu mesleği yapıyorsam eğer kendisi sayesindedir. Ruhu şad olsun."

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 5

Törene, Gümüşkaya'nın ailesi ve yakınları ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, oyuncu arkadaşları katıldı.

Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, öğle vakti Emir Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta oyuncu için dün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 6

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

77 yaşında hayatını kaybeden Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 7

Gümüşkaya'nın cenazesi, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndaki törenin ardından Emir Sultan Camisi bahçesine getirildi. Burada, sanatçının çocukları ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 8

Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, Emir Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 9

Cenaze törenine, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolcuğuna uğurlandı - 10

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu olan Emin Gümüşkaya, son olarak Hanzap isimli sinema filminde rol almıştı. 

Uzun yıllar boyunca birçok tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde rol alan Gümüşkaya, 2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü görevinde bulundu. Emin Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile hayatını birleştirdi.

Sanat hayatına ara vermeden devam eden usta oyuncu, 56 film ve dizide rol aldı. Çocuklar Duymasın adlı yapımda canlandırdığı “Seyyar Tayyar” karakteriyle hafızalarda yer etti.

2015 yılında senaryosunu Birol Güven‘in yazıp yapımcılığını da Birol Güven‘in yaptığı ve yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat‘ın yaptığı “Merdiven Baba” adlı sinema filminde Hacı Ali Konuk, Esra Dermancıoğlu, Emin Gümüşkaya, Aşkın Şenol, Özlem Balcı ile beraber oynadı.

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