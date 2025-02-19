Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı"

İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya için cenaze töreni düzenlendi. Gümüşkaya'nın cenazesi Üsküdar'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı" - 1

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden oyuncu için bugün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı" - 2

Törene oyuncu Zafer Algöz ve Gümüşkaya'nın şehir tiyatrolarından oyuncu arkadaşları katıldı. 

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı" - 3

CENAZE TÖRENİ YARIN

Az sayıda kişinin yer aldığı törenin ardından Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, yarın Bursa'da yapılacak tören ve ardından kılınacak cenaze namazı için alkışlarla memleketine uğurlandı.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı" - 4

"BU MESLEĞİ AŞK İÇİN YAPARDI"

Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarına gittiğimizde hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi. Hatta bir gün, 'Oğlum, biz birlikte kaç tane oyunda oynadık, turneler yaptık. Devlet tiyatrosunda ben oyunlar oynadım, bir Seyyar Tayyar oynadım. Herkes beni öyle tanıdı, ne kadar vefasız bir meslek bu' dedi.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı" - 5

Onunla olan gönül bağım başkadır. Elbette devlet tiyatrolarında, sinema çevresinde birçok insanla, birçok meslek büyüğümle tanışma, çalışma şerefine nail oldum. Ama tıpkı rahmetli Nur Subaşı gibi, rahmetli Semih Sergen gibi Emin abi de fabrikası tarafından bir tane üretilmiş ve artık fabrikası kapatılmış kıymetli bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı" - 6

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

 Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu olan Emin Gümüşkaya, son olarak Hanzap isimli sinema filminde rol almıştı. 

Uzun yıllar boyunca birçok tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde rol alan Gümüşkaya, 2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü görevinde bulundu. Emin Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile hayatını birleştirdi.

Sanat hayatına ara vermeden devam eden usta oyuncu, 56 film ve dizide rol aldı. Çocuklar Duymasın adlı yapımda canlandırdığı “Seyyar Tayyar” karakteriyle hafızalarda yer etti.

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı" - 7

2015 yılında senaryosunu Birol Güven‘in yazıp yapımcılığını da Birol Güven‘in yaptığı ve yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat‘ın yaptığı “Merdiven Baba” adlı sinema filminde Hacı Ali Konuk, Esra Dermancıoğlu, Emin Gümüşkaya, Aşkın Şenol, Özlem Balcı ile beraber oynadı.

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