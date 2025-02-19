Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı"

"BU MESLEĞİ AŞK İÇİN YAPARDI"

Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarına gittiğimizde hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi. Hatta bir gün, 'Oğlum, biz birlikte kaç tane oyunda oynadık, turneler yaptık. Devlet tiyatrosunda ben oyunlar oynadım, bir Seyyar Tayyar oynadım. Herkes beni öyle tanıdı, ne kadar vefasız bir meslek bu' dedi.