Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda: "Herkes beni 'Seyyar Tayyar' ile tanıdı"
İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya için cenaze töreni düzenlendi. Gümüşkaya'nın cenazesi Üsküdar'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.
Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden oyuncu için bugün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi.