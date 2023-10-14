Usta oyuncu Michael Caine emekliliğe ayrıldığını açıkladı

Oyuncu, “Ben artık bir aktör değilim, bir yazarım. Bu işin güzel yanı da şu, bir oyuncu olduğunuzda sabahın 6.30'unda kalkıp stüdyoya gitmeniz gerekiyor. Fakat bir yazar olarak yataktan kalkmadan bile işinizi yapabilirsiniz” ifadesini kullandı.