Usta oyuncu Michael Caine emekliliğe ayrıldığını açıkladı

Şu sıralar The Great Escaper filmiyle gündemde olan İngiliz oyuncu Michael Caine hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. Usta aktör, oyunculuğu bırakmaya karar verdiğini söyledi.

Usta oyuncu Michael Caine emekliliğe ayrıldığını açıkladı - 1

Kara Şövalye, Yıldızlararası, Başlangıç ve Gizemli Adaya Yolculuk gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Michael Caine emekli olacağını doğruladı.

90 yaşındaki oyuncu, The Great Escaper'ın son filmi olacağını ve sonrasında bir daha oyunculuk yapmayacağını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Usta oyuncu Michael Caine emekliliğe ayrıldığını açıkladı - 2

İngiliz aktör "Emekli olacağımı söyleyip duruyorum. Şimdi gerçekten oluyorum" dedi.

The Great Escaper filmi,  Fransa’daki Normandiya Çıkarması’nın yıldönümü kutlamalarına katılmak için bakım evinden kaçan bir İkinci Dünya Savaşı gazisinin gerçek hikayesine dayanıyor.

Usta oyuncu Michael Caine emekliliğe ayrıldığını açıkladı - 3

Oyuncu, “Ben artık bir aktör değilim, bir yazarım. Bu işin güzel yanı da şu, bir oyuncu olduğunuzda sabahın 6.30'unda kalkıp stüdyoya gitmeniz gerekiyor. Fakat bir yazar olarak yataktan kalkmadan bile işinizi yapabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Usta oyuncu Michael Caine emekliliğe ayrıldığını açıkladı - 4

Oyuncu sözlerine “Açıkçası son 2 yıldır teklif de almıyorum çünkü kimse benim isteyeceğim filmler çekmiyor. 90 yaşındaki bir adamın başrolde olduğu senaryolar yazılmıyor” diye devam etti.

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