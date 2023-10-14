Usta oyuncu Michael Caine emekliliğe ayrıldığını açıkladı
Şu sıralar The Great Escaper filmiyle gündemde olan İngiliz oyuncu Michael Caine hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. Usta aktör, oyunculuğu bırakmaya karar verdiğini söyledi.
Kara Şövalye, Yıldızlararası, Başlangıç ve Gizemli Adaya Yolculuk gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Michael Caine emekli olacağını doğruladı.
90 yaşındaki oyuncu, The Great Escaper'ın son filmi olacağını ve sonrasında bir daha oyunculuk yapmayacağını söyledi.