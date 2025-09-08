Usta sanatçı Anta Toros'a veda: Onu uğurlamak çok zor

Usta oyuncu Anta Toros, 30 Ağustos'ta Bodrum'da hayatını kaybetti. Toros, günler sonra İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Son olarak Yaşam Üçgeni adlı filmde rol alan Anta Toros, 30 Ağustos'ta Bodrum'da hayatını kaybetti.

77 yaşında vefat eden ünlü sanatçı, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

"Adını Feriha Koydum", "Çocuklar Duymasın", "Acı Hayat", "Adanalı", "Yarım Elma" gibi yapımlarda rol alan Anta Toros için Kadıköy Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene sanat camiasından birçok isim ve Toros'un sevenleri katıldı.

"ÇOK SANSLIYIM Kİ İKİ MUHTEŞEM İNSANIN EVLADIYIM"

Törende konuşan Toros’un kızı, İrna Büyüksakayan, "Açıkçası hiç hazırlıklı değilim ben onlar kadar becerikli de değilim ama ne şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve çok güzel dostluklar bıraktığı için her ikisine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tiyatro oyuncusu Suna Keskin ise "50 yıllık dostluk, 50 yılık arkadaşlık, 50 yıllık candaş yoldaş meslektaş her şey. 50 yılımın her anında var olan çok güzel değerli bir dostluk. Onu buradan uğurlamak çok zor. Güle güle Anta" dedi.

"ONA BÜYÜK HAYRANLIK DUYDUM"

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ayşen İnci ise, "Sevgili Anta için herkesin söylediğinden farklı bir şey söyleyemeceğim. Tanıdığım günden beri ben ona büyük bir hayranlık duyardım. Yüzü güzel gülüşü güzel gözlerinin içi gülen, çok zarif çok tatlı bir kadındı" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan ise, "İlk günden beri beraberiz. Dostlar Tiyatrosu diye geçti eğitim aldığı yer. Beraber çalıştık 2 sene. Anta aramızda ilk profesyonel olandı" dedi.

ÜÇ HORAN KİLİSEİ'NDE TÖREN

Anta Toros’un cenazesi, Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenen törenin ardından Üç Horan Kilisesi’ne getirildi. Toros'un ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Ardından da Anta Toros için cenaze töreni düzenlendi. Törene Toros'un ailesi yakınları ve pek çok sanatçı katıldı.Toros'un cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

ANTA TOROS KİMDİR?

Anta Toros, 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya amatör olarak 1965 yılında adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı, ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda yer alan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

Sanatçı ayrıca üç ay Vera Vlasova, 1 yıl da "Actors Studio" üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmen olan, 2010 yılında ölen Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un İrna Büyüksakayan adlı bir kız çocuğu bulunuyor.

