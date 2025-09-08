Usta sanatçı Anta Toros'a veda: Onu uğurlamak çok zor

"ÇOK SANSLIYIM Kİ İKİ MUHTEŞEM İNSANIN EVLADIYIM"

Törende konuşan Toros’un kızı, İrna Büyüksakayan, "Açıkçası hiç hazırlıklı değilim ben onlar kadar becerikli de değilim ama ne şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve çok güzel dostluklar bıraktığı için her ikisine de çok teşekkür ediyorum" dedi.