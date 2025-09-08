Usta sanatçı Anta Toros'a veda: Onu uğurlamak çok zor

ANTA TOROS KİMDİR?
Anta Toros, 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya amatör olarak 1965 yılında adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı, ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.
Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda yer alan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.
Sanatçı ayrıca üç ay Vera Vlasova, 1 yıl da "Actors Studio" üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.
Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmen olan, 2010 yılında ölen Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un İrna Büyüksakayan adlı bir kız çocuğu bulunuyor.