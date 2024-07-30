Usta sanatçı Kenan Işık'a veda

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Işık'ın cenazesi yarın toprağa verilecek. Törende konuşma yapan sanatçının oğlu Mehmet Işık "Sadece bana değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini üstlendi" dedi.

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 1

Vefat eden usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Oyuncu Ali Düşenkalkar'ın sunuculuğunu yaptığı tören, Işık için saygı duruşuyla başladı.

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanat camiası adına çok acı bir gün yaşandığını, Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya gelindiğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 2

Kenan Işık'ın vefatının sadece ailesi ve yakınları için değil sanat camiası ve tüm Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Ersoy, "Kenan Işık sadece sahnede sergilediği eserlerle değil aynı zamanda yönetmenlik, yazarlık ve televizyon programcılığı alanlarında eşsiz katkılarıyla da hepimizin kalbinde çok özel bir yer edinmiştir. Onun sanata olan aşkı her zaman ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 3

"BIRAKTIĞI MİRAS SANAT CAMİAMIZ İÇİN BİR HAZİNE NİTELİĞİNDEDİR"

Eserleri kadar kişiliğiyle de yediden yetmişe tüm halkın sevgisini kazanmış bir isim olan Işık’ın geçirdiği kaza sonrasında tüm Türkiye’nin onun için derin bir üzüntü duyduğunu aktaran Ersoy, şu ifadeleri kaydetti:

"Bugün onun ardından yaşadığımız bu büyük kaybın acısını hep birlikte paylaşıyoruz. Bakanlığımızda da bir süre müşavir olarak görev almış olan Işık, yönetmen olarak da pek çok ödüle layık görülmüş bir isimdi. Onun kültürümüze kattığı değerler, sanat alanında gösterdiği önderlik ve genç sanatçılara sunduğu destekler asla unutulmayacaktır. Kenan Işık'ın hayatı boyunca sergilediği sanatçı duruşu, çalışkanlığı ve azmi bizler için daima bir yol gösterici olacaktır. Onun bıraktığı miras sanat camiamız için bir hazine niteliğindedir ve bu mirası yaşatmak, onun anısına gösterebileceğimiz en önemli vefadır."

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 4

"TOPLUMUN HER KESİMİ TARAFINDAN SEVİLEN BİRİYDİ"

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Işık'ın toplumun her kesimi tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğuna dikkati çekerek, "Gerek sahnede gerekse kamera arkasında birbirinden başarılı bir çok çalışmayla insanların sevgisini kazanmıştı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenliği, yazarlığı, sanat çalışmalarıyla birlikte bir sunucu olarak sanat camiasında yer almıştı." diye konuştu.

Işık'ın sanatçılığının yanı sıra beyefendiliğinin de akıllardan çıkmayacağına vurgu yapan İmamoğlu, "Onun bir başka yönü de gazeteciliğiydi, ama çok özel bir taraftarı da bu şehre hizmet etmiş olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmenliği'ni üstlenerek güzel kentimize hizmetler sunmasıydı. On yıl önce yaşamış olduğu beyin kanaması ve devamındaki süreçte kendisinden iyi bir haber alma dileğinde bulunduk. Eminim milyonlarca insanımızın duası da onunla olmuştur ama ne yazık ki aramızdan ayrıldığı haberini hep beraber aldık. Bugüne kadar hayatımıza kattığı birçok güzellik için kendisine yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 5

"TİYATRO SAHNESİNDE, EKRANLARDAKİ BAŞARISIYLA ÖZEL BİR YER EDİNDİ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Kenan Işık'ın kıymetli bir tiyatro sanatçısı ve televizyon dünyasının önemli bir ismi olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır hafızalarımıza kazınmış olan duayen sanatçı, oyuncu, yazar ve yönetmen olarak Türk tiyatrosunun en seçkin isimleri arasına giren Kenan Işık, tiyatro sahnesinde ekranlardaki başarısıyla kalplerimize özel bir yer edindi." dedi.

Işık'ın sanatını sadece yeteneğiyle değil aynı zamanda insanlığı ve samimiyetiyle de icra ettiğinin altını çizen Karadağlı, şunları söyledi:

"Yüzlerce makaleye, kitaba ve tiyatro metnine imza atan Kenan Işık, 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Muhsin Ertuğrul'un mirası olan koltuğa oturarak Genel Sanat Yönetmenliği'ni de üstlenmiştir. Onun yokluğu bizler için büyük bir kayıp. Ancak biliyoruz ki mesleğine adanmış hayatıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürümüzün taşıyıcısı, yönlendiricisi ve ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu nedenle Kenan Işık'ın bıraktığı eserler ve hatıralar onun adını ve mirasını yaşatmaya devam edecek. Her ölüm bir kayıptır. Büyük bir acıdır. Bazı vefatlarda acı, hüzün, ıstırap onurla birlikte gelir ve acıyı hissederken yüreğinizde duyduğunuz geniş sızıyla gönlünüzdeki büyük gururu birleştirirsiniz. Kenan Işık'ın hayatı ve başarıları, özellikle tiyatro camiamız için büyük gururdur. Onun hatırasını yaşatmak da bizlere nasip olacak."

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 6

"ÜLKENİN BÜTÜN İNSANLARI İÇİN BABALIK GÖREVİNİ ÜSTLENDİ"

Usta sanatçının ailesi adına konuşan oğlu Mehmet Işık, "Babam, ömrü boyunca her şeyden çok, iyi, adaletli ve merhametliydi. Memleketinin insanını çok iyi tanımış, bir o kadar da sevmişti. Sanatını da hep memleketi ve insanı için icra etti. Sanatı vasıtası ile dünyayı olduğundan daha iyi bir yer olarak bırakmak için çalıştı. Kime sorarsanız sorun, bence bunu da başardı.  sözleriyle babasını anlattı.

Mehmet Işık, babasının Anadolu ve Türk kültürünü sanatının merkezine koyduğunu belirterek, "Sahnelediği oyunlarda, Moliere olsun Sophocles olsun Shakespeare olsun, hepsini Anadolu'nun ruhu ile harmanlayarak insanımıza yol gösterdi. Sanatının ve kişiliğinin zenginliği, samimiyeti ve sahiciliğiyle bütün memleketimizin gönlü oldu. Hayatının en büyük tutkusu olan sanatı ile hem ailesine bakma fırsatı buldu hem de ülkesinin insanına fayda sağladı. Şu an bu sahneden kendisine minnetimi sunarken eminim hepiniz aynı minnet duygusu içerisindesinizdir. Babamın ruhu huzur içindedir. Nur içinde yatsın." ifadelerini paylaştı.

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 7

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Usta oyuncunun naaşı, helallik duasının ardından sevenlerinin omzunda taşındı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, oyuncu Zafer Algöz ve tiyatrocu Ahmet Yenilmez'in yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim, törende bulundu.

Kenan Işık'ın cenazesi, yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 8

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı.

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 9

Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin beğenisini kazandı. Işık, 10 yıl önce fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 10

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık'a rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 12

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Işık'ın Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden olduğunu, vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Işık'ın sanatıyla, bilgi birikimiyle ve saygın duruşuyla gönüllerde taht kurduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kenan Işık, Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarımızda da uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Işık'ın eserleri ve performansları gelecek nesiller için de birer rehber niteliğinde olacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 13

Işık'ın vefatına dair, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medyadan yaptığı açıklamada da "Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sanatçının yakın arkadaşlarından Ozan Zeybek de Instagram hesabından Kenan Işık'la fotoğrafını paylaşarak, vefatını duyurdu.

Oyuncu Ali Sunal da "Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat." paylaşımını yaptı.

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SELÇUK YÖNTEM

"Kenancığım çok güzel günler geçirdik, yönettiğin oyunlarlarla, sunmuş olduğun yarışma programlarıyla ve yazdıklarınla çok güzel anlar bıraktın Türk sanatına. Huzura erdin, Allah rahmet eylesin…"

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Kenan abicim aklımda hep böyle tatlı, neşeli ve güler yüzlü kalacaksın. Nurlar içinde uyu. Türk halkının başı sağ olsun."

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TARKAN

"Çok kıymetli sayın Kenan Işık’ın vefatına çok üzüldüm. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Tanışma şansım olmadı kendisiyle ama hayrandım efendiliğine, gözünün içinden gülen kalbine… Nurlar, ışıklar içinde uyusun."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Kenan Bey… 'Kim 500 Milyar İster’in efsane sunucusu , Dadı’nın efsane oyuncusu. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Sette görebileceğiniz en efendi, en saygılı insanlardandı. Hep bir sınırla, büyük bir nezaketle set çalışanlarına davranırdı. Hiçbir set çalışanının kalbini kırdığını, kötü davrandığını görmedim de, duymadım da. Hep bir umutla mucize olur mu uyanır mı diye bekledik. Ama mucize olmadı. Hayatıma kattıklarınız için çok teşekkür ederim Kenan Bey… Sizden de çok şey öğrendim… Güle güle Kenan Bey… Yattığınız yer incitmesin…"

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Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 17
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Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 23
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Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 25
Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 26
Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 27
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Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 29
Usta sanatçı Kenan Işık'a veda - 30
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