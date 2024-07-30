Usta sanatçı Kenan Işık'a veda
Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Işık'ın cenazesi yarın toprağa verilecek. Törende konuşma yapan sanatçının oğlu Mehmet Işık "Sadece bana değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini üstlendi" dedi.
Vefat eden usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Oyuncu Ali Düşenkalkar'ın sunuculuğunu yaptığı tören, Işık için saygı duruşuyla başladı.
Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanat camiası adına çok acı bir gün yaşandığını, Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya gelindiğini söyledi.