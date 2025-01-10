Usta yazar ve senarist Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı: "Hayata değer katarak aramızdan ayrılıyor"
Bir süredir rahatsız olan Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri İstanbul'da hayatını kaybetti. AKM'te düzenlenen törenin ardından 75 yaşındaki usta yazar son yolculuğuna uğurlandı. Yazarın cenaze törenine sanat camiasından birçok isim katıldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray "Hayata değer katarak aramızdan ayrılıyor. Kitapları da çok okundu, çok sevildi. O her zaman benim sevgili dostum olarak kalbimde kalacak." ifadelerini kullandı.
Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Kaleme aldığı "Destan Gönüller", "Yaşarken ve Ölürken", "Kırık Deniz Kabukları" ve "İstanbul'un Sandık Odası" gibi eserleriyle Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan yazar İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.