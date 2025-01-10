Usta yazar ve senarist Selim İleri'ye veda: AKM'de tören düzenlendi

Bir süredir rahatsız olan Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri İstanbul'da hayatını kaybetti. 75 yaşındaki usta yazar için AKM'te tören düzenlendi.

Usta yazar ve senarist Selim İleri'ye veda: AKM'de tören düzenlendi - 1

Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.

İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.

Usta yazar için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Usta yazar ve senarist Selim İleri'ye veda: AKM'de tören düzenlendi - 2

AKM' düzenlenen tören NTV'nin sevilen programı Gece Gündüz'ün sunucusu Ömer Vatanartıran'a konuşan Prof. Dr. Gül İrepoğlu, "Hepimizin ortak bir değeri Selim İleri. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük edebiyat insanlarından biri. Benim için ise çok yakın bir dost. Onunla o kadar güzel şeyler paylaştık ki..." ifadelerini kullandı.

Usta yazar ve senarist Selim İleri'ye veda: AKM'de tören düzenlendi - 3

"BOŞLUĞU KOLAY KOLAY DOLDURULAMAZ"

Ünlü yazar Necip Tosun ise "Selim İleri'nin boşluğu kolay kolay doldurulamaz. Onun hayatına baktığımızda devasa bir külliyat görürüz... Selim İleri, sadece öykü, roman ve şiir yazıp bir kenara çekilmemiş aynı zamanda Türk Edebiyatı'na da hizmet etmiş büyük bir emekçi" dedi.

Usta yazar ve senarist Selim İleri'ye veda: AKM'de tören düzenlendi - 4

SELİM İLERİ KİMDİR?

Selim İleri, 30 Nisan 1949'da İstanbul’un Kadıköy semtinde dünyaya geldi. İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan, çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu.

Usta yazar ve senarist Selim İleri'ye veda: AKM'de tören düzenlendi - 5

Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in aralarında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.

Usta yazar ve senarist Selim İleri'ye veda: AKM'de tören düzenlendi - 6

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Edebiyat ve sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden, 2012 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Selim İleri'nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Selim İleri'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Sayın İleri'nin ailesine sabır, sevenlerine, edebiyat ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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