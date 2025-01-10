Usta yazar ve senarist Selim İleri'ye veda: AKM'de tören düzenlendi

AKM' düzenlenen tören NTV'nin sevilen programı Gece Gündüz'ün sunucusu Ömer Vatanartıran'a konuşan Prof. Dr. Gül İrepoğlu, "Hepimizin ortak bir değeri Selim İleri. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük edebiyat insanlarından biri. Benim için ise çok yakın bir dost. Onunla o kadar güzel şeyler paylaştık ki..." ifadelerini kullandı.