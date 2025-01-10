Usta yazar ve senarist Selim İleri'ye veda: AKM'de tören düzenlendi
Bir süredir rahatsız olan Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri İstanbul'da hayatını kaybetti. 75 yaşındaki usta yazar için AKM'te tören düzenlendi.
Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.
İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.
Usta yazar için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.