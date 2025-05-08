Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan için Üsküdar’daki Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncu cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 1

İki ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan için ilk tören Üsküdar'daki Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 2

Törene Özcan'ın ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 3

Tiyatro ve sinema sanatşısı Adile Naşit'in yeğeni olan Naşit Özcan (68) için düzenlenen törende eşi Peyker Özcan bir konuşma yaptı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Naşit Özcan için ilk tören Üsküdar'daki Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi.

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 4

"BEN SEÇMEDİM KALBİM SEÇTİ"

Burada düzenlenen törende konuşan eşi Peyker Özcan, "12 Nisan Çarşamba suare 2000 yılında. Annem benden habersiz bir tiyatro bileti almış bu sahneye. Kızdım anneme; ‘Benden habersiz, benim adıma niye program yapıyorsun?’ diye… Halbuki dünyanın başka bir yerinde bir kelebek kanat çırpmış o sırada, hayatımı değiştirmek için. Geldim.

Otuzlu yaşlarda bir kadın, güzeller güzeli, kıpkırmızı bir elbise içerisinde, incecik, upuzun boylu bir adam, Naşit. 'Kadın ve Memur' oynuyorlar; ve o akşam benim hayatımı değiştirdi. Ben Naşit'i oturduğumuz yerlerden seçtim. Ben seçmedim kalbim seçti. Bütün hayatım ondan sonra değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İyi ki de olmadı. Devri sahnede kapanmış olabilir ama ismi; oğlu Ahmet Naşit Özcan ve torunu Demir Naşit Özcan’la devam edecek." dedi.

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 5

EŞİ TABUTUNU ÖPEREK UĞURLADI

Naşit Özcan’ın cenazesi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Şakirin Camii’ne götürüldü.

Peyker Özcan tören sonrası eşinin tabutunu öptü. 

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 6

"HUZUR İÇİNDE UYU KARDEŞİM"

Tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan ise "Naşit daha şehir tiyatrolarına gelmeden uluslararası sanat gösterilerinde buluştuk. 'Gol Kralı Sait', 'Neşe-i Muhabbet'te' beraber oynadık ama ben bütün aileyi tanıyorum dede Naşit hariç. Naşit bu olağanüstü saygıdeğer ismi sonuna kadar olağanüstü taşımış biriydi " dedi. Seslendirme sanatçısı Ali Gül ise, " Erken oldu Naşit. 150 yıldır sahne tozuyla sürüp gelen bir hayatın yanında benim için tiyatroyla yatıp kalkan ve ışıklarda yaşayan güzel bir insan. İyi bir adam güleryüzlü insan. 25 yıldan önce bir reklam filminde oynamıştım onunla, sonra da seslendirmede bir geçmişimiz oldu. Benim için hoşsophbet bir insan olarak kaldı. Ne diyeyim huzur içinde uyu kardeşim " dedi.

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 7

TOPRAĞA VERİLDİ

Üsküdar'daki Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Şakirin Camii'ne getirilen cenaze, öğle namazının sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Naşit Özcan'ın ailesi, sevenleri ve sanat camiasından bir çok isim katıldı.

Hislerini paylaşan Naşit Özcan'ın eşi Peyker Özcan, "Türk tiyatrosu çok büyük bir ismini kaybetti. Ben canımı kaybettim. Tiyatroya aşık bir insandı. Gerçekten hamurunda tiyatro vardı. Yani derler ya, 'Kuliste büyüdüm' Naşit, bunun yaşayan örneğiydi. Birçok dizide, filmde oynadı ama eve geldiği zaman, tiyatrodan geldiğinde, gözlerinden ışık çıkardı. Bütün seyircilerin gözlerindeki ışık sanki onun gözlerinde olurdu. Aşıktı tiyatroya. En büyük aşkı tiyatroydu. Çok erken gitti" dedi.

"BU PIHTI HER ŞEYİ MAHVETTİ"

Volkan Severcan, "Her arkadaşın söylediği şey çok önemliydi ama, Behruz'un söylediği galiba en önemlilerinden bir tanesi; hep halasının, dedesinin, babasının çok usta oyuncuların yüküyle geldi Naşit. Ama o bu yükü çok iyi taşıyan bir oyuncuydu. Televizyon popülaritesi belki çok fazla olmadı ama Türk tiyatrosunun en değerli oyuncularından biri olduğu muhakkak yani onun. Onunla sahneye çıkmak olağanüstü bir şeydir. Oynamak olağanüstü bir şeydir. Çok titizdir, çok özeldir. Çok çok üzgünüz hepimiz. Çok erken bir ölüm. Çok erken bir kayıp. Böyle problemleri vardı Naşit'in ama işte bu pıhtı her şeyi mahvetti maalesef. Çok üzgünüz. Bütün sanat camiası, bütün arkadaşları, dostları, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 8

"ACIMIZ BÜYÜK"

Oyuncu Ertan Kılıç ise, "Acımız büyük. Şehir Tiyatroları olarak, Türk tiyatrosu büyük bir oyuncusunu kaybetti diyebiliriz. Naşit geleneğinin son temsilcisiydi tiyatrodaki. Dedesi Komik-i Şehir Naşit Bey, babası Selim Naşit Bey, yengesi zaten Adile Naşit. Naşit soyadının son temsilcisiydi daha doğrusu. Çok üzgünüz. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Erarslan Sağlam, "Daha sahne üstünde yapacağı çok şey vardı. Bu anlamda çok hüzün verici bir ölümdür. Ama buna ek olarak, belki şunu söylemek gerekir ki; biz ve bizden sonra gelecek olan kuşaklar, konservatuvarla birlikte sahne üstünde ustalarımızı, hocalarımızı seyrederek bu mesleği, bu sanatı öğreniyoruz. Dolayısıyla, her bu tip ustaların, iyi oyuncuların erken kaybı aslında bir konservatuvarı daha eksiltiyor. Yeni gelecek olanlara da bir kayıp diyebiliriz. O yüzden katmerli bir şekilde hüzün verici, sanat adına da kaygı verici bir durumdur Naşit'in kaybı" dedi.

"NAŞİT'LE ÇOK GÜZEL OYUNLAR YAPTIK"

Süha Uygur, "Çok üzgünüm. 12 yaşından beri arkadaşız. Çocukluk yıllarından beri… Bizi Şehir Tiyatrosu tekrar bir araya getirdi. Dört sene görev yaptığım süre içerisinde Naşit'le çok güzel oyunlar yaptık. Tatlı Kaçık, Ay ışığında Şamata, gibi birbirinden değerli oyunlar yaptık. Çok erken. Yani Naşit bu kadar erken ölümü hak etmedi. Sağlığına dikkat etmedi açıkçası. Bizi çok üzdü. Gittiği yerde huzur bulmasını diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok önemli bir ailenin çok önemli bir bireyini yitirdik. Ama onların ölmesi, unutulacakları anlamına asla gelmeyecek. Unutmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir kez daha başımız sağ olsun" diye konuştu.

Ayşe Kökçü, "Sevgili Naşit Özcan, benim çok eski arkadaşım. Aşağı yukarı 35-40 senelik. Son oyunum Tatlı Kaçık'ı Şehir Tiyatroları'nda o yönetti. Birlikte çalıştık. Onun için yeri ayrıca ayrıdır. Tahmin ediyorum, onun da yönettiği son oyun oldu. Ayrıca, bu oyunu Uygur Sanat Tiyatrosu'nda iki yıl önce tekrar sahneledik ve halen oynamaktayız. Rahmet diliyorum. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ayşegül İşsever, "Türk tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu çok önemli bir aktörünü, çok iyi bir oyuncusunu ama aynı zamanda çok iyi bir neferini kaybetti. Aidiyet duygusu Şehir Tiyatrosu'na karşı çok yüksekti. Hiçbir zaman 'Şehir Tiyatrosu' demedi. Hep 'tiyatromuz' derdi" dedi. 

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 9

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden birine mensup olan Naşit Özcan, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro sahnesine henüz çocuk yaşta adım atan Özcan, 1971 yılında Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda sahnelenen "Ben Çalmadım" adlı çocuk oyunuyla ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Profesyonel tiyatro hayatı ise 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Babası Selim Naşit Özcan tarafından Nejat Uygur'un tiyatrosuna emanet edilen Özcan, burada sahne deneyimi kazandı.

Usya oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı - 10

Naşit Özcan, 1979-1980 arasında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kurslarında tiyatro eğitimi aldıktan sonra, 1983-1984 yıllarında Şan Müzikholü sahnelerinde izleyiciyle buluştu. 1988'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

Sanat hayatındaki katkılarıyla, 2010'da 30. İsmail Dümbüllü Ödülü'ne değer görülen Özcan, sahne dışında televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde rol aldı.

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