Uygarlık tarihine ışık tutan Çayönü'nde mezar bulundu

TARIMA BAŞLANILAN İLK YERLERDEN

Göçebelikten yerleşik yaşantıya, avcılık ve toplayıcılıktan üreticiliğe geçilip tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan höyük, yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle sadece bölge değil, dünya uygarlık tarihi için de büyük önem taşıyor.