Uygarlık tarihine ışık tutan Çayönü'nde mezar bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 31.08.2022 - 12:07 - Son Güncelleme : 31.08.2022 - 12:12
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde neolitik dönemin izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda sandık tipi üç yeni mezar gün ışığına çıkarıldı.
Göçebelikten yerleşik yaşantıya, avcılık ve toplayıcılıktan üreticiliğe geçilip tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan höyük, yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle sadece bölge değil, dünya uygarlık tarihi için de büyük önem taşıyor.
1964 yılında başlatılan, 1991'de güvenlik nedeniyle ara verilen ve 7 yıl önce yeniden başlatılan arkeolojik kazılar, Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan'ın başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.
İçinde 400'den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı 'Kafataslı Yapı', mozaikli yapı 'Terrazo Binası'nın gün ışığına çıkarıldığı höyükte ilki geçen yıl bulunan sandık tipi mezarın bu yıl yenilerine ulaşıldı.
Uzman ekip tarafından mezarlardan en büyüğünün kapağı bugün açıldı. Mezarın toprak dolgusu ile güçlendirildiği görüldü. Mezar içerisindeki cesedin korunması amacıyla yapılan dolgu, antropolog ve arkeologlarca hassasiyetle süpürülerek incelenecek.
İki farklı zaman dilimine yönelik çalışma yürütüldüğü ve bunların çanak çömlekli neolitik ve İlk Tunç Çağı olduğunu belirtildi.
Bozulmadan ele geçirilen mezarlar antropolojik açıdan büyük önem taşıyor. Dışarıdan çok fazla müdahale olmadığı için DNA analizi yapma imkanı da tanıyor.
İşte Çayönü'ndeki kazı çalışmalarından görüntüler...