Uzayda çekilen ilk film: The Challenge İstanbul’da gösterildi
Rus yapımı uzayda çekilen ilk film The Challenge, İstanbul’da gerçekleştirilen özel gösterimiyle izleyiciyle buluştu. Gösterime Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov katıldı. Buravov konuşmasında, “Rusya olarak uzay teknolojisinde ilklere imza attığımız gibi uzayda çekilen ilk aksiyon filmiyle sanat ile teknolojiyi buluşturarak yine bir ilki başardık” dedi.
Rus yapımı uzayda çekilen ilk film ‘The Challenge’, İstanbul’da gerçekleştirilen özel gösterimiyle izleyiciyle buluştu.
Film gösterimi öncesi açıklamalarda bulunan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, “Devlet Bayramı olan Halk Birliği Günü arifesinde düzenlenen bu film gösteriminde sizleri Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu adına saygıyla selamlıyorum. Bu bayram Rusya'da 4 Kasım günü kutlanır ve vatanseverliği çok milletli Rus halkının bütünlüğünü ve zengin tarihini ve kültürel mirasımızın özenle korunmasının önemi simgeler. Rusya olarak uzay teknolojisinde ilklere imza attıklarını gibi uzayda çekilen ilk aksiyon filmiyle sanat ile teknojiyi buluşturarak yine bir ilki başardık” ifadelerini kullandı.