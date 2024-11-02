Uzayda çekilen ilk film: The Challenge İstanbul’da gösterildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, filmin galasında yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada, uzayda bizden başka film çekebilen bir ülke daha yok. Bu konuda da birinci olduk" dedi. Oyuncu Tom Cruise ve yönetmen Doug Liman, 2020’de Elon Musk'ın SpaceX şirketi ile NASA'nın iş birliği çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir film çekme planlarını duyurdu. Ancak bu projeden henüz somut bir gelişme yaşanmazken, Rusya, ‘The Challenge’ ile uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken ülke oldu.

İşte filmden görüntüler...