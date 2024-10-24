Uzaylı mumya keşfi üzerine tartışmalar sürüyor: Şaşırtıcı bulguya rastlandı!

Peru'da keşfedilen uzaylı mumyalarından birinin avucundan "hafif metal" bir implant çıkarıldığı iddia edildi. Metalin karmaşık bir alaşım olduğunu belirtilirken, birçok uzman bu keşfin sahte olduğunu savunuyor. Tartışmalar sürerken, mumyaların kökeni hakkında yeni sorular gündeme geliyor.

Uzaylı mumya keşfi üzerine tartışmalar sürüyor: Şaşırtıcı bulguya rastlandı! - 1

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, Peru'da mezar soyguncuları tarafından bulunan iki mumya, bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açtı.

Mumyalara ilişkin olarak yapılan iddialar, bu varlıkların "uzaylı" kökenli olduğu yönündeydi. Bilim insanları, keşfin ardından detaylı incelemelere başladı ve şimdi, uzaylı mumyalar bulunan şaşırtıcı bir keşifle yeniden  gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Uzaylı mumya keşfi üzerine tartışmalar sürüyor: Şaşırtıcı bulguya rastlandı! - 2

METAL PARÇA BULUNDU

DailyMail'de yer alan habere göre, araştırmaya katılan bir muhabir, doktorların üç parmaklı uzaylı mumyasının avucundan "hafif metal" bir implant çıkardığını iddia etti.

Konuyla ilgili yayınlanan videoda, Meksika Donanması adli tıp doktoru Dr. Jose Zalce Benitez'in, mumyanın avucundan metal benzeri bir parçayı cımbızla dikkatlice çıkardığı anlar yer alıyor.

Uzaylı mumya keşfi üzerine tartışmalar sürüyor: Şaşırtıcı bulguya rastlandı! - 3

"ÖZEL BİLGİ VE TEKNİK GEREKİYOR"

Dr. Benitez, çıkardıkları metalin çok karmaşık bir alaşım olduğunu ve bu tür bir metalin elde edilmesinin özel bilgi ve teknikler gerektirdiğini vurguladı. "Bu metal, bu kadar kaliteli ve saf bir şekilde elde edilebilmesi için oldukça gelişmiş bir işçilik gerektiriyor," diyen Benitez, metalin ait olduğu mumyanın Meksika Kongresi'nde sunulan hiçbir kuruma bağlı olmadığını da belirtti.

Uzaylı mumya keşfi üzerine tartışmalar sürüyor: Şaşırtıcı bulguya rastlandı! - 4

Meksikalı gazeteci ve UFO meraklısı Jaime Maussan, bu yaratıkların yaklaşık 1000 yıl öncesine ait olduğunu söyledi.

Ancak keşiften sonra uzmanların büyük çoğunluğu, keşfin sahte olduğunu ve nesnelerin insan ve hayvan anatomilerinden oluşan bebekler olduğunu savundu. 

Uzaylı mumya keşfi üzerine tartışmalar sürüyor: Şaşırtıcı bulguya rastlandı! - 5

Bu durum, bilim camiasını ikiye böldü.

Uzmanlar, bu nesnelerin dünya dışı kökenlere sahip olma ihtimalini de göz ardı etmiş durumda. 

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