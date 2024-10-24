Uzaylı mumya keşfi üzerine tartışmalar sürüyor: Şaşırtıcı bulguya rastlandı!
Peru'da keşfedilen uzaylı mumyalarından birinin avucundan "hafif metal" bir implant çıkarıldığı iddia edildi. Metalin karmaşık bir alaşım olduğunu belirtilirken, birçok uzman bu keşfin sahte olduğunu savunuyor. Tartışmalar sürerken, mumyaların kökeni hakkında yeni sorular gündeme geliyor.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, Peru'da mezar soyguncuları tarafından bulunan iki mumya, bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açtı.
Mumyalara ilişkin olarak yapılan iddialar, bu varlıkların "uzaylı" kökenli olduğu yönündeydi. Bilim insanları, keşfin ardından detaylı incelemelere başladı ve şimdi, uzaylı mumyalar bulunan şaşırtıcı bir keşifle yeniden gündeme geldi.