Uzaylı mumya keşfi üzerine tartışmalar sürüyor: Şaşırtıcı bulguya rastlandı!

"ÖZEL BİLGİ VE TEKNİK GEREKİYOR"

Dr. Benitez, çıkardıkları metalin çok karmaşık bir alaşım olduğunu ve bu tür bir metalin elde edilmesinin özel bilgi ve teknikler gerektirdiğini vurguladı. "Bu metal, bu kadar kaliteli ve saf bir şekilde elde edilebilmesi için oldukça gelişmiş bir işçilik gerektiriyor," diyen Benitez, metalin ait olduğu mumyanın Meksika Kongresi'nde sunulan hiçbir kuruma bağlı olmadığını da belirtti.