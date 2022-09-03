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Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

Haberler | 03.09.2022 - 16:31

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Urartularda kraliyet ailesinin "çöplük" olarak kullandığı yeni bir alan ortaya çıkarıldı.

Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 1

Tuşba ilçesinde yaklaşık 2 bin 700 yıl önceden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede 34 yıldır kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 2

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülen kazılar, bu yıl kalenin kuzey yamacında yoğunlaştırıldı.

Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 3

Çalışmalarda, Urartularda kraliyet ailesinin çöplük olarak kullandığı yeni bir alan tespit edildi. Burada yapılan kazıda, Urartularda soylu kesimin kullandığı mühür, bulla (mühür baskısı), kanca, seramik parçaları ile çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan kemiğine rastlandı.

Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 4

Laboratuvar ortamında analiz edilecek buluntuların, Urartularda kraliyet ailesinin başta beslenme koşulları olmak üzere ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin önemli ip uçları vermesi bekleniyor.

Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 5

Prof. Dr. Işıklı, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 34 yıldır kalede kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 6

Bu yıl çalışmaların önemli bir alanda yürütüldüğünü anlatan Işıklı, şunları kaydetti:

"Kalenin etrafında sürpriz bir bulguyla karşılaştık. Surlardan aşağı doğru akmış çok zengin kültür depozitleri gördük. Arkeologlar için bu bir hazine niteliğinde. Bu kültür depozit içinde binlerce hayvan kemiği, işlevini yitirmiş objeler, yazılı belgeler ve mühürler bulduk. Buluntular bizi çok heyecanlandırdı. Araştırmalarda buranın bir çöplük olduğunu gördük. Kazıları hızlandırmaya gayret ettik. Burada çıkan hayvan kemiklerini tek tek toplayarak bunları dönemsel olarak ayırıyoruz. Kraliyet ailesinin nasıl beslendiğini, hangi dönemlerde neler tükettiklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani Urartuların insani boyutunu anlamaya çalışıyoruz. Kalede kraliyet ailesi, seçkinler, elitlerin yaşadığını biliyoruz. O elitlerin günümüze bıraktığı çöplüğünü kazıyoruz. Onların en ufak ayrıntısına kadar hayatlarını öğrenmeye, ip uçları yakalamaya çalışıyoruz."

Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 7

İşte diğer kareler...

Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 8
Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 9
Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 10
Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 11
Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 12
Van'da Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı - 13

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