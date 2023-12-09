Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı

Variety dergisi sinema yazarları Owen Gleiberman ve Peter Debruge yılın en iyi filmlerini listeledi. Her iki yazarın da kendi en iyi 10 filmini yayınladığı listelerde Nolan imzalı "Oppenheimer"ın ilk sıralarda yer alması dikkat çekti.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 1

 Peter Debruge' nin listesi

10. The Taste of Things

19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa'da geen film, ünlü şef Dodin Bouffant'ın (Benoît Magimel) kişisel aşçısı ve sevgilisi Eugénie (Juliette Binoche) ile ilişkisine ışık tutuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 2

9. The Holdovers

Alexander Payne'in yönettiği film, üç farklı insanın New England'da iki hafta boyunca yoğun kar altında komik serüvenler paylaşmasını konu alıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 3

8. May December

Natalie Portman ve Julianne Moore'un başrolleri paylaştığı filmin senaryosunu Samy Burch kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Todd Haynes oturuyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 4

7. Origin

 Isabel Wilkerson'ın yazdığı "Caste: The Origins of Our Discontents" kitabına dayanan film, Ava DuVernay imzası taşıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 5

6. Anatomy of a Fall

Film, Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki oğulları Daniel karakterlerinin etrafında dönüyor. Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan film, Cannes Film Festivali'nde prestijli Altın Palmiye ödülünü kazandı.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 6

5. The Monk and the Gun

Pawo Choyning Dorji'nin yazdığı, yönettiği filmde; Tandin Wangchuk, Deki Lhamo, Pema Zangmo Sherpa, Tandin Sonam, Harry Einhorn, Choeying Jatsho, Tandin Phubz, Yuphel Lhendup Selden ve Kelsang Choejay başrolleri paylaşıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 7

4. Past Lives

Film, birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora (Greta Lee) ve Hae Sung (Teo Yoo), birbirlerinden ayrıldıktan 20 yıl sonra yeniden bir araya gelmelerini anlatıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 8

3. Chicken for Linda!

Chiara Malta ve Sébastien Laudenbach tarafından yönetilen bu animasyon filmi, genel grevin ortasında umutsuzca bir tavuk arayışına giren Linda ve annesi Paulette'in hikayesini konu ediyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 9

2. Oppenheimer

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filmi, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 10

1. Poor Things

Başrolünde Emma Stone kadrosunda Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael ve Christopher Abbott gibi isimlerin yer aldığı film, Venedik Film Festivali'nde gösteriminin ardından 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Film, "yılın en iyi filmi" olarak nitelendiriliyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 11

Owen Gleiberman'ın listesi

10. The Zone of Interest

Film, savaş sırasında Auschwitz kampının yanında yaşayan bir Alman ailenin günlük yaşamına odaklanıyor. 

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 12

9. Fair Play

Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan filmin başrollerini Phoebe Dynevor ve Alden Ehrenreich paylaşıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 13

8. May December

Film, 13 yaşındaki bir öğrenci ile ilişkiye girdiği için hapse düşen, orada bir çocuk doğuran, daha sonra da onunla evlenen bir kadının (Julianne Moore) hikayesini anlatıyor. 

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 14

7. Little Richard: I Am Everything

Belgesel türündeki bu yapım, efsanevi rock’n roll ikonu Richard Wayne Penniman’ın kariyerini anlatıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 15

6. Operation Fortune: Ruse De Guerre

Film, bütün dünyayı tehlikeye sokacak güçlülükte ölümcül bir silahı yok etmek için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibini konu alıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 16

5. Past Lives

Film, hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung'un hikayesini konu alıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 17

4. Maestro

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 18

3. Ferrari

Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesine odaklanan "Ferrari" adlı filmin başrollerini Adam Driver, Penelope Cruz ve Shailene Woodley paylaşıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 19

2.Anatomy of a Fall

Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan filmde Sandra Hüller, Swann Arlaud ve Milo Machado Graner başrolleri paylaşıyor.

Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı - 20

1. Oppenheimer

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" filmi, Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

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