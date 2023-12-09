Variety 2023'ün en iyi filmlerini sıraladı
Variety dergisi sinema yazarları Owen Gleiberman ve Peter Debruge yılın en iyi filmlerini listeledi. Her iki yazarın da kendi en iyi 10 filmini yayınladığı listelerde Nolan imzalı "Oppenheimer"ın ilk sıralarda yer alması dikkat çekti.
Peter Debruge' nin listesi
10. The Taste of Things
19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa'da geen film, ünlü şef Dodin Bouffant'ın (Benoît Magimel) kişisel aşçısı ve sevgilisi Eugénie (Juliette Binoche) ile ilişkisine ışık tutuyor.