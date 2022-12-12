Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri

1. Tár
Tár filmi, dünya çapında sanatının en iyilerinden biri olarak kabul edilen ve büyük bir Alman müzik orkestrasının ilk kadın şefi olmayı başaran Lydia Tár'ın hayat hikayesini konu ediyor.
2. The Fabelmans
Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan 'The Fabelmans', arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor.
3. The Batman
The Batman, suçluların kalplerine korku salan Batman'in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu ediyor.
4. Bros
Yönetmen koltuğunda Nicholas Stoller'ın oturduğu film, bağlanma sorunları olan iki eşcinsel erkeğin hikayesini konu ediyor.
5. Navalny
Filmde Noviçok'la zehirlenerek ölümden dönen, Almanya'da tedavisi sonlanınca döndüğü Rusya'da tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenme sürecine odaklanılıyor.
6. Holy Spider
'Holy Spider' filmi, İran'ın kutsal şehri Meşhed'i, ahlaksız ve yozlaşmış kadınlardan temizlemek için kendi dini arayışına girişen aile babası Saeed'in hikayesini konu ediyor.
7. I Wanna Dance With Somebody
Film, 2012 yılında yaşamını yitiren ve müzik kariyerine 6 Grammy ödülü, 16 Billboard Müzik ödülü, 22 Amerikan Müzik ödülü ve 2 Emmy ödülü sığdırmayı başaran müzisyen Whitney Houston'ın hayatına odaklanıyor.
8. Vengeance
Senaristliğini ve yönetmenliğini B.J. Novak'ın üstlendiği Vengeance, kız arkadaşının cinayetinin gizemini çözmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.
9. Turn Every Page - The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb
Lizzie Gottlieb'in yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel filmde, Biyografi yazarı Robert Caro ile editörü Robert Gottlieb arasındaki ilişki anlatılıyor.
10. 13: The Musical
Müzikal türündeki film, anne babası boşandıktan sonra New York'tan Indiana'ya taşınan zeki Evan'ın hikayesini konu ediniyor.
1. Tár
Tod Field'ın 15 yılı aşkın süredir ilk uzun metrajlı filmi olan Tar'ın başrollerinde Cate Blanchett, Mark Strong, Julian Glover, Sydney Lemmon, Nina Hoss, Noemie Merlant, Sam Douglas, Vincent Riotta ve Lucie Pohl yer alıyor.
2. Saint Omer
Adını filmin geçtiği kuzey Fransa kasabasından alan 'Saint Omer', 15 aylık kızını bir kumsalda yükselen dalgalara terk ederek öldürmekle suçlanan anne Fabienne Kabou'nun yürek burkan gerçek suç hikayesinden esinlendi.
3. Good Luck to You, Leo Grande
İngiliz oyuncu Emma Thompson’ın başrolünde yer aldığı film, dul ve emekli bir profesörün otel odasında bir erkekle yaptığı sohbeti konu alıyor.
4. Playground
Belçikalı yönetmen Laura Wandel, Playground ile 7 yaşındaki bir kız çocuğunun zorbalık karşısında nasıl tepkiler verdiğini oldukça gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor.
Film, şeffaf hikaye anlatıcılığı ile yetişkinlerin dünyasındaki zorba ve kurban rollerine atıfta bulunuyor.
5. The Batman
Robert Pattinson’ı Batman olarak ilk defa izlediğimiz film, 164 dakikalık süresiyle Nolan’ın en uzun Batman filmi olan The Dark Knight Rises/Kara Şövalye Yükseliyor'un uzunluğunu da aştı.
6. Corsage
Film, güzeliği ile tanınan Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in 40 yaşına bastıktan sonra kamuoyundaki imajını korumak için savaşmasını anlatıyor.
7. Happening
Feminist yönetmen Audrey Diwan’ın bizi 1960’lı yıllara götüren hikayesi, Fransa’da kürtajın yasak olduğu bir dönemi işliyor. Venedik Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi olan film, Spencer ve Power of the Dog’u geride bıraktı.
8. After Yang
Başrollerini Colin Farrell ve Jodie Turner-Smith'in üstlendiği film, kızının robot arkadaşı Yang'in arızlanması üzerine onu tamir etmenin bir yolunu bulmaya çalışan Jake'in karısı ve kızıyla yeniden bağ kurmanın yollarını keşfetmesini konu alıyor.
9. The Whale
Obezite sorunuyla başa çıkmaya çalışan İngilizce öğretmeni olan Charlie'nin uzaklaştığı kızıyla yeniden yakınlaşabilmek için elinden geleni yapmasını konu alıyor.
10. You Won’t Be Alone
'You Won't Be Alone' filmi, eski bir ruh tarafından kaçırılan ve ardından cadıya dönüştürülen genç bir kızın hayatına odaklanıyor.