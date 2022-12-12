Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri

Variety dergisi sinema yazarları Owen Gleiberman ve Peter Debruge yılın en iyi filmlerini listeledi. Her iki yazarın da kendi en iyi 10 filmini yayınladığı listelerde ilk sırada Cate Blachett’in orkestra şefini canlandırdığı 'Tar' filmi yer alıyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 1

Owen Gleiberman'ın listesi

1. Tár

Tár filmi, dünya çapında sanatının en iyilerinden biri olarak kabul edilen ve büyük bir Alman müzik orkestrasının ilk kadın şefi olmayı başaran Lydia Tár'ın hayat hikayesini konu ediyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 2

2. The Fabelmans

Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan 'The Fabelmans',  arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 3

3. The Batman

The Batman, suçluların kalplerine korku salan Batman'in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu ediyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 4

4. Bros

Yönetmen koltuğunda Nicholas Stoller'ın oturduğu film, bağlanma sorunları olan iki eşcinsel erkeğin hikayesini konu ediyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 5

5. Navalny

Filmde Noviçok'la zehirlenerek ölümden dönen, Almanya'da tedavisi sonlanınca döndüğü Rusya'da tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenme sürecine odaklanılıyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 6

6. Holy Spider

'Holy Spider' filmi, İran'ın kutsal şehri Meşhed'i, ahlaksız ve yozlaşmış kadınlardan temizlemek için kendi dini arayışına girişen aile babası Saeed'in hikayesini konu ediyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 7

7. I Wanna Dance With Somebody

Film, 2012 yılında yaşamını yitiren ve müzik kariyerine 6 Grammy ödülü, 16 Billboard Müzik ödülü, 22 Amerikan Müzik ödülü ve 2 Emmy ödülü sığdırmayı başaran müzisyen Whitney Houston'ın hayatına odaklanıyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 8

8. Vengeance

Senaristliğini ve yönetmenliğini B.J. Novak'ın üstlendiği Vengeance, kız arkadaşının cinayetinin gizemini çözmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 9

9. Turn Every Page - The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb

Lizzie Gottlieb'in yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel filmde, Biyografi yazarı Robert Caro ile editörü Robert Gottlieb arasındaki ilişki anlatılıyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 10

10. 13: The Musical

Müzikal türündeki film, anne babası boşandıktan sonra New York'tan Indiana'ya taşınan zeki Evan'ın hikayesini konu ediniyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 11

Peter Debruge'nin listesi

1. Tár

Tod Field'ın 15 yılı aşkın süredir ilk uzun metrajlı filmi olan Tar'ın başrollerinde Cate Blanchett, Mark Strong, Julian Glover, Sydney Lemmon, Nina Hoss, Noemie Merlant, Sam Douglas, Vincent Riotta ve Lucie Pohl yer alıyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 12

2. Saint Omer

Adını filmin geçtiği kuzey Fransa kasabasından alan 'Saint Omer', 15 aylık kızını bir kumsalda yükselen dalgalara terk ederek öldürmekle suçlanan anne Fabienne Kabou'nun yürek burkan gerçek suç hikayesinden esinlendi.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 13

3. Good Luck to You, Leo Grande

İngiliz oyuncu Emma Thompson’ın başrolünde yer aldığı film, dul ve emekli bir profesörün otel odasında bir erkekle yaptığı sohbeti konu alıyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 14

4. Playground

Belçikalı yönetmen Laura Wandel, Playground ile 7 yaşındaki bir kız çocuğunun zorbalık karşısında nasıl tepkiler verdiğini oldukça gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor.

Film, şeffaf hikaye anlatıcılığı ile yetişkinlerin dünyasındaki zorba ve kurban rollerine atıfta bulunuyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 15

5. The Batman

Robert Pattinson’ı Batman olarak ilk defa izlediğimiz film,  164 dakikalık süresiyle Nolan’ın en uzun Batman filmi olan The Dark Knight Rises/Kara Şövalye Yükseliyor'un uzunluğunu da aştı.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 16

6. Corsage

Film, güzeliği ile tanınan Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in 40 yaşına bastıktan sonra kamuoyundaki imajını korumak için savaşmasını anlatıyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 17

7. Happening

Feminist yönetmen Audrey Diwan’ın bizi 1960’lı yıllara götüren hikayesi, Fransa’da kürtajın yasak olduğu bir dönemi işliyor. Venedik Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi olan film, Spencer ve Power of the Dog’u geride bıraktı.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 18

8. After Yang

Başrollerini Colin Farrell ve Jodie Turner-Smith'in üstlendiği film, kızının robot arkadaşı Yang'in arızlanması üzerine onu tamir etmenin bir yolunu bulmaya çalışan Jake'in karısı ve kızıyla yeniden bağ kurmanın yollarını keşfetmesini konu alıyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 19

9. The Whale

Obezite sorunuyla başa çıkmaya çalışan İngilizce öğretmeni olan Charlie'nin uzaklaştığı kızıyla yeniden yakınlaşabilmek için elinden geleni yapmasını konu alıyor.

Variety'ye göre 2022'nin en iyi filmleri - 20

10. You Won’t Be Alone

'You Won't Be Alone' filmi, eski bir ruh tarafından kaçırılan ve ardından cadıya dönüştürülen genç bir kızın hayatına odaklanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER