Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali bugün başlıyor. Aralarında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı "Maria" ve Brad Pitt'in yeni filmi "Wolfs"un da yer aldığı birçok yapım prestijli festivalde gösterilecek.

Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri - 1

28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 81. Venedik Film Festivali'nde, prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri - 2

Tim Burton imzalı "Beetlejuice Beetlejuice" filmi, festivalin açılışını yapacak.

Variety, festivalin merakla beklenen 5 filmini belirledi. İşte o filmler...

Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri - 3

Maria

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı "Maria" festivalin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri - 4

Joker: İkili Delilik

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: Folie à Deux", 4 Ekim 2024'te gösterime girecek

Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri - 5

Queer

Luca Guadagnino imzalı "Queer" filmi Altın Aslan için yarışacak filmler arasında yer alıyor.

Yönetmen son olarak Challengers (Rekabet) filmiyle adından söz ettirmişti.

Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri - 6

The Room Next Door

2015 yılında Still Alice filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Julianne Moore ve İngiliz oyuncu Tilda Swinton, Pedro Almodovar'ın yeni filminde rol alıyor.

Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri - 7

The Brutalist

Brady Corbet imzalı filmde Adrien Brody, Felicity Jones ve Guy Pearce gibi isimler yer alıyor.

Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri - 8

FESTİVALDE YARIŞACAK FİLMLER

Fransız oyuncu  Isabelle Huppert'in jüri başkanlığını üstlendiği festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım bulunuyor.

YARIŞACAK FİLMLER

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