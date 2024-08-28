Venedik Film Festivali bugün başlıyor! İşte festivalin en dikkat çeken filmleri
Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali bugün başlıyor. Aralarında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı "Maria" ve Brad Pitt'in yeni filmi "Wolfs"un da yer aldığı birçok yapım prestijli festivalde gösterilecek.
28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 81. Venedik Film Festivali'nde, prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor.