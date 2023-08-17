Venedik'te Cinayet filmi itirafı: Oyuncular başlarına nelerin geleceği hakkında bilgilendirilmedi
Hem başrol oyuncusu hem de yönetmeni olduğu "Venedik'te Cinayet" (A Haunting In Venice) filmi hakkında konuşan Kenneth Branagh, "Oyuncuların hiçbiri, filmde kullandığımız ışıklar, rüzgar, kapı açılmaları gibi şeylerin olacağına dair uyarılmadı" dedi.
Kuzey İrlandalı, Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Kenneth Branagh, hem başrol oyuncusu hem de yönetmen olarak yer aldığı "Venedik'te Cinayet" (A Haunting In Venice) adlı yeni filmini, sadece seyirciler için değil oyuncular için de mümkün korkutucu yapabilmek ve böylece daha inandırıcı hale getirmek için uyguladığı yöntemi anlattı.