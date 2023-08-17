Venedik'te Cinayet filmi itirafı: Oyuncular başlarına nelerin geleceği hakkında bilgilendirilmedi

Hem başrol oyuncusu hem de yönetmeni olduğu "Venedik'te Cinayet" (A Haunting In Venice) filmi hakkında konuşan Kenneth Branagh, "Oyuncuların hiçbiri, filmde kullandığımız ışıklar, rüzgar, kapı açılmaları gibi şeylerin olacağına dair uyarılmadı" dedi.

Venedik'te Cinayet filmi itirafı: Oyuncular başlarına nelerin geleceği hakkında bilgilendirilmedi - 1

Kuzey İrlandalı, Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Kenneth Branagh, hem başrol oyuncusu hem de yönetmen olarak yer aldığı "Venedik'te Cinayet" (A Haunting In Venice) adlı yeni filmini, sadece seyirciler için değil oyuncular için de mümkün korkutucu yapabilmek ve böylece daha inandırıcı hale getirmek için uyguladığı yöntemi anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Venedik'te Cinayet filmi itirafı: Oyuncular başlarına nelerin geleceği hakkında bilgilendirilmedi - 2

Filmde aynı zamanda dedektif Hercule Poirot rolüne hayat veren 62 yaşındaki Branagh, Entertainment Weekly'e verdiği röportajda, oyuncuların korkularının gerçekçi olması için sahnelerde başlarına aniden neler geleceğinden habersiz olduklarını söyledi.

Venedik'te Cinayet filmi itirafı: Oyuncular başlarına nelerin geleceği hakkında bilgilendirilmedi - 3

Kadrosunda Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Kelly Reilly, Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan ve Riccardo Scamarico'nun yer aldığı film için Branagh, "Bu oyuncuların hiçbiri, filmde kullandığımız ışıklar, rüzgar, kapı açılmaları gibi şeylerin olacağına dair uyarılmadı" diye konuştu.

Venedik'te Cinayet filmi itirafı: Oyuncular başlarına nelerin geleceği hakkında bilgilendirilmedi - 4

"Venedik'te Cinayet" İkinci Dünya Savaşı sonrası Venedik'te geçiyor. Artık emekli olan ve kendi kendisini bir sürgüne mahkum eden dedektif Hercule Poirot, Venedik’te terk edilmiş, perili bir binada düzenlenen bir seansa gönüsüzce katılır. Misafirlerden biri öldüğünde Poirot, katilin kim olduğunu ortaya çıkarmak için harekete geçer.

Venedik'te Cinayet filmi itirafı: Oyuncular başlarına nelerin geleceği hakkında bilgilendirilmedi - 5

Film, 15 Eylül'de gösterime girecek.

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