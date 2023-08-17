Venedik'te Cinayet filmi itirafı: Oyuncular başlarına nelerin geleceği hakkında bilgilendirilmedi

Kuzey İrlandalı, Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Kenneth Branagh, hem başrol oyuncusu hem de yönetmen olarak yer aldığı "Venedik'te Cinayet" (A Haunting In Venice) adlı yeni filmini, sadece seyirciler için değil oyuncular için de mümkün korkutucu yapabilmek ve böylece daha inandırıcı hale getirmek için uyguladığı yöntemi anlattı.