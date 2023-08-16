Viking yelkenlisi müzede ziyarete açıldı

Kaptan Vik, geminin yapımının 2018'de tamamlandığını belirterek, "Tonsberg halkının İstanbul'a yelken açma hayali vardı. Burası bin yıl önce Vikingler için büyük bir şehirdi. Şimdi Tonsberg'de yapılan bir Viking gemisinin kopyasıyla bunu yapmayı başardık. Bu askeri bir gemi, savaş gemisi değil. Daha çok bir ticaret gemisi. Tekneye eşya koyup, İstanbul'a giderek satıp, Norveçlilerin istediği şeylerle Norveç'e dönüyorsunuz" dedi.

Zorlu bir yolculuk geçirdiklerini aktaran Vik, yolculuklarının nisan ayında başladığını ve gemi mürettebatının iki haftada bir değişen 60'tan fazla insandan oluştuğunu söyledi.