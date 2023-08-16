Viking yelkenlisi müzede ziyarete açıldı
Norveç'teki arkeolojik kazılarda bulunan "Klastadship" isimli Viking yelkenlisinin replikası "Saga Farmann", Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor.
Norveç'teki arkeolojik kazılarda bulunan "Klastadship" isimli Viking yelkenlisinin replikası "Saga Farmann", Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebilecek.
Vikinglerin denizcilik tarihine ışık tutmak ve bu kültürü tanıtmak için yola çıkan yelkenli, Norveç'in Tonsberg kentinden 29 Nisan'da başladığı yolculukta 100'den fazla kanal geçerek 3 bin 500 kilometre yol kat etti.
Gemi kaptanı Bjorn Vik ile yolculuğu hayata geçiren tarihçi yazar Eivind Luthen, modern Vikingler'in tarihe geçen 93 günlük deniz yolculuğunu gerçekleştirdiği yelkenlinin replikasının yapım ve yolculuk hikayesini anlattı.