Volkan Konak kimdir, eşi kim? Volkan Konak'ın hayatı ve çocukları hakkında bilgiler
Karadeniz müziğinin sevilen ismi, Kuzeyin Oğlu lakaplı sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ani vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Peki, Volkan Konak kimdir, eşi kim, kaç çocuğu var? Volkan Konak'a neden Kuzeyin Oğlu deniyordu?
Volkan Konak, 27 Şubat 1967’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. Karadeniz müziğiyle özdeşleşen sanatçı, güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri oldu.