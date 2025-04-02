Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor: Buraya gömülmek istemişti
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybetti. Bugün memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanacak olan Konak'ın 3 ay önce eşi, kuzeni ve ablasına gömülmek istediği yeri gösterdiği ortaya çıktı.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.