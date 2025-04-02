Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor: Buraya gömülmek istemişti

"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybetti. Bugün memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanacak olan Konak'ın 3 ay önce eşi, kuzeni ve ablasına gömülmek istediği yeri gösterdiği ortaya çıktı.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor: Buraya gömülmek istemişti - 1

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor: Buraya gömülmek istemişti - 2

"BUNU BANA NASIL YAPTIN VOLKAN?"

Volkan Konak için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Sanatçının sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği törene birçok ünlü isim katıldı.

Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durdu. Volkan Konak’ın 33 yıllık eşi Selma Konak’ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırması yürek dağladı.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor: Buraya gömülmek istemişti - 3

Volkan Konak'ın cenazesi, İstanbul’daki cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon’a getirildi.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor: Buraya gömülmek istemişti - 4

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor: Buraya gömülmek istemişti - 5

3 AY ÖNCEKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve ailesine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor: Buraya gömülmek istemişti - 6

"BABASININ MEZARINA YATIP ŞARKILAR SÖYLEMİŞTİ"

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak’ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

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