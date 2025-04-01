Volkan Konak'a veda: Şahane bir ses göçüp gitti

"SARILDINIZ MI SIMSIKI ORALARDA?"

Konak'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Yeşim Salkım: Çok üzgünüm çok çok rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin . Bir eş bir baba ve şahane bir ses bir sanatçı göçüp gitti hem de sahnede. Volkan Konak nurlarda uyu.

2 Mart’ta vefat eden Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Volkan Konak’la fotoğrafını "Sarıldınız mı sımsıkı oralarda?" notuyla paylaştı.

Niyazi Koyuncu: 20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa... Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım’a da selam söyle bizden.

Mustafa Sandal: Saygıdeğer meslektaşım Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu.