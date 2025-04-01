Volkan Konak'a veda: Şahane bir ses göçüp gitti

Kuzeyin Oğlu olarak bilinen ünlü şarkıcı Volkan Konak, Kıbrıs’taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Usta sanatçı için bugün İstanbul’da, yarın memleketi Maçka’da cenaze töreni yapılacak.

Volkan Konak'a veda: Şahane bir ses göçüp gitti - 1

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Volkan Konak'a veda: Şahane bir ses göçüp gitti - 2

SANATÇI DOSTLARI HASTANEYE KOŞTU

Kıbrıs’ta bulunan ünlü sanatçılar Sibel Can, Hakan Altun, Koray Avcı, Serkan Kaya ve Aleyna Tilki, Volkan Konak’ın kalp krizi geçirdiğini duyar duymaz hastaneye koştu.

Hakan Altun, muhabirlere “Acımız büyük. Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük kayıp, başımız sağ olsun” açıklamasında bulundu.

Volkan Konak'a veda: Şahane bir ses göçüp gitti - 3

"SARILDINIZ MI SIMSIKI ORALARDA?"

Konak'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Yeşim Salkım: Çok üzgünüm çok çok rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin . Bir eş bir baba ve şahane bir ses bir sanatçı göçüp gitti hem de sahnede. Volkan Konak nurlarda uyu.

2 Mart’ta vefat eden Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Volkan Konak’la fotoğrafını "Sarıldınız mı sımsıkı oralarda?" notuyla paylaştı.

Niyazi Koyuncu: 20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa... Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım’a da selam söyle bizden.

Mustafa Sandal: Saygıdeğer meslektaşım Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu.

Volkan Konak'a veda: Şahane bir ses göçüp gitti - 4

İLK TÖREN İSTANBUL'DA

Volkan Konak’ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul’a getirildi. Sanatçının cenaze namazı bugün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak.

Volkan Konak'a veda: Şahane bir ses göçüp gitti - 5

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Volkan Konak, yarın öğlen memleketi Trabzon’da bulunan Maçka Merkez Camisi’nde yapılacak ikinci cenaze töreninin ardından Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda babasının yanına defnedilecek.

Volkan Konak'a veda: Şahane bir ses göçüp gitti - 6

CERRAHPAŞA'NIN HİKAYESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Volkan Konak, dillere pelesenk olan Cerrahpaşa şarkısının hikayesini yıllar önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Biz o dönem hakikaten çok şanssızdık. 2002-2004 arası 6'sı kanser sebebiyle tam 7 akrabamı genç yaşta kaybettim. Sözlerini ablam yazmıştı, insanlar da söyleyince çok duygulanıyordu. Biz de albüme koyalım dedik, ben söylemeye bile dayanamıyordum, babamı hatırlatıyordu bana. Bu kadar ses getireceğini bilmiyordum. Bu şarkı bir defa yazılır. Bu doğaçlama olan bir şarkıydı. Hatta bir sanatçı arkadaşım bana '300 yıllık şarkı yaptın' dedi" sözleriyle anlatmıştı.

Volkan Konak'a veda: Şahane bir ses göçüp gitti - 7

SAHNEDE VEDA

Şarkıcı Metin Arolat da 2024 yılının Eylül ayında sahnede şarkı söylerken geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayata veda etmişti.

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