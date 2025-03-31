Volkan Konak'ın ani vefatı sonrası sanat dünyası yasta: Mekanın cennet olsun Kuzeyin Oğlu

KORAY AVCI

"Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın, ağabeyim oldun, ailemden birisi oldun, sevgini hiç esirgemedin. Hastaneye gidene kadar inanmak istemedim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Volkan ağabeyimizi kaybettik. Başımız sağ olsun, devri daim olsun."

ÖZCAN DENİZ

"Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü haberleri çok sık almaya başladık maalesef. Allah, ailesine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun."