Volkan Konak'ın ani vefatı sonrası sanat dünyası yasta: Mekanın cennet olsun Kuzeyin Oğlu
Ünlü sanatçı Volkan Konak, dün gece hayatını kaybetti. Konak'ın ani vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin Volkan Konak paylaşımları...
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü isimler Volkan Konak'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin paylaşımları...