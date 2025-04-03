Volkan Konak'ın sevenleri, mezarına akın etti: "Onun gibisi bir daha gelmez"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın, vasiyeti üzerine defnedildiği ceviz ağacının altındaki kabrine, sevenleri akın etti. Hayranları, Konak'ı dualar ve ağıtlarla anıyor.
KKTC'nin İskele kentinde 29 Mart'ta, konser sırasında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, vasiyeti üzerine dün memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının kabrinin yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.