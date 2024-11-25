"Wicked" yılın en iyi üçüncü açılış hasılatını elde etti (22-24 Kasım ABD gişesi)

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Jon M. Chu imzalı Wicked filmi, ABD'de vizyona girdi. Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Jeff Goldblum gibi isimlerin rol aldığı yapım, 114 milyon dolar hasılat ile rekor bir açılışa imza attı.

Popüler Broadway müzikalinden uyarlanan yapım, ABD'de yaklaşık 4 bin salonda gösterime girdi. "Wicked" filmi, 2024 yılının en iyi açılış hasılatını elde eden üçüncü film oldu. Yılın en iyi açılış hasılatını Deadpool ve Wolverine elde etmişti. Ters Yüz ise ikinci sırada yer alıyor.

Film aynı zamanda müzikal filmleri tarihinde en iyi açılış hasılatını elde eden dördüncü film oldu.



"Wicked" ABD dışında ise 50,2 milyon dolar hasılat etti ve böylece toplamda 164,2 milyon dolar hasılata ulaştı. Film, bir Broadway müzikalinden uyarlanan ve dünya çapında en yüksek hasılatı elde eden film oldu. Sefiller (2012) filmi 103 milyon dolar ilk sıradaydı.

İşte ABD gişe rakamları...