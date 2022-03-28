Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı

En büyük tartışma ise olayın mizansen olup olmadığı yönündeydi.

Salonda bulunan Vanity Fair yöneticilerinden biri tokatın planlanmadığını açıkladı.

Tokatın ardından yayıncı kuruluşun sesi kesmesi de bunun beklenmedik bir olay olduğuna işaret ediyor.

Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı.