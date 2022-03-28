Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı

Haberler - NTV - Reuters | 28.03.2022 - 06:37 - Son Güncelleme : 28.03.2022 - 06:47

Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan skandal tokat konuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı.

Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı - 1

King Richard'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith, ödülünü almak için sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a yumruk attı. 

Sahnedeki hareketin mizansen olup olmadığı tartışılıyor.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı - 2

Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. 

Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı. 

Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı - 3
Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı - 4
Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı - 5
Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı - 6
Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı - 7
Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı - 8

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER