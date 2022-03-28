Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı

Haberler - NTV - Reuters | 28.03.2022 - 06:37 - Son Güncelleme : 28.03.2022 - 06:47
King Richard'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith, ödülünü almak için sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a yumruk attı.
Sahnedeki hareketin mizansen olup olmadığı tartışılıyor.
Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı.
Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.