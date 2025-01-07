Will Smith yeni Matrix filminde mi rol alacak? Paylaşımı kafaları karıştırdı

Oscar Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Will Smith yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Will Smith yeni Matrix filminde mi rol alacak? Paylaşımı kafaları karıştırdı - 1

Hollywood'un ünlü ismi Will Smith, Instagram hesabında Matrix filmleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

56 yaşındaki oyuncunun paylaştığı videoda şu ifadeler yer alıyor:

"1997'de Wachowskiler, Will Smith'e Matrix'te Neo rolünü teklif etti. Smith teklifi geri çevirdi. O zamanlar kendisi için daha uygun olacağına inandığı Wild Wild West filmini seçti. Ama soru hala geçerli: Will Smith, Neo rolünde olsaydı Matrix nasıl olurdu? Uyan Will..."

N-LIFE HABERLERİ

Will Smith yeni Matrix filminde mi rol alacak? Paylaşımı kafaları karıştırdı - 2

Matrix serisinde Neo karakterini Keanu Reeves canlandırmıştı. Amerikalı oyuncunun bu paylaşımı, yeni bir Matrix filminin çekileceği ve Smith'in başrolü üstleneceği iddialarına neden oldu.

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu Wild Wild West filmi, gişede başarısız olmuştu. Matrix filmi ise tüm dünyada fenomen haline gelmişti.

Will Smith yeni Matrix filminde mi rol alacak? Paylaşımı kafaları karıştırdı - 3

Variety'nin haberine göre, Matrix 5 filminin çekileceği kesinleşti ancak Will Smith'in henüz seride yer alıp almayacağı bilinmiyor.

The Martian filminin senaristi Drew Goddard'ın yeni Matrix filminin senaryosunu kaleme alacağı ve yöneteceği biliniyor.

Will Smith yeni Matrix filminde mi rol alacak? Paylaşımı kafaları karıştırdı - 4

MATRIX HAKKINDA

1999'da gösterime giren ve Wachowski Kardeşler tarafından yönetilen Matrix'te Reeves, bildiği hayatın bilinçli makineler tarafından yaratılmış bir simülasyon olduğunu keşfeden bilgisayar programcısı ve hacker Thomas Anderson, nam-ı diğer Neo rolündeydi.

Filmde ayrıca Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne ve Hugo Weaving rol alıyordu.

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