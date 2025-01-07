Will Smith yeni Matrix filminde mi rol alacak? Paylaşımı kafaları karıştırdı
Oscar Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Will Smith yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
Hollywood'un ünlü ismi Will Smith, Instagram hesabında Matrix filmleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
56 yaşındaki oyuncunun paylaştığı videoda şu ifadeler yer alıyor:
"1997'de Wachowskiler, Will Smith'e Matrix'te Neo rolünü teklif etti. Smith teklifi geri çevirdi. O zamanlar kendisi için daha uygun olacağına inandığı Wild Wild West filmini seçti. Ama soru hala geçerli: Will Smith, Neo rolünde olsaydı Matrix nasıl olurdu? Uyan Will..."