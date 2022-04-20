Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti

Haberler | 20.04.2022 - 14:28 - Son Güncelleme : 20.04.2022 - 14:36

Oscar töreninde eşi ile ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a attığı tokatla günlerce konuşulan Will Smith kariyerinde zor bir sınav veriyor. Smith'in 10 yıl boyunca Oscar'dan men edilmesinin yanı sıra birçok projesi de iptal edildi. Smith'in strestle baş etmekte zorlandığı ve uzmanlardan yardım istediği iddia edilirken eşi Jada Pinkett-Smith yaptığı yeni açıklamada tokadın abartılı olduğunu vurguladı.

Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti - 1

94. töreninde Chris Rock'a attığı tokatla haftalarca konuşulan Will Smith, kariyerinde zor günlerden geçiyor.  Dünya, tokat olayının ardından bu kez de Smith'in 14 gün içinde başına gelenler başlıklı sosyal medya hesabından paylaşılan listeyi konuşuyor.

Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti - 2

12 maddelik listede ilk sırada olayın ardından Akademi tarafından alınan karar var. Buna göre Smith, 10 yıl boyunca Oscar törenine gidemeyecek.

Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti - 3

King Richard'taki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan yıldız oyuncu yeni projelerden men edildi. Oyuncunun dijital projesi Fast and Loose, ünlü Bad Boys serisinin dördüncü halkası ve Smith'in kariyerine altın harflerle yazılan I am Legend'in devam filmine veda etmek zorunda kaldı.

Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti - 4

Öte yandan Smith’in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket açık artırmadan geri çekildi.

Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti - 5

53 yaşındaki Amerikalı aktör Will Smith’in projeleri birer birer iptal edilirken, eşi Jada Pinkett-Smith’ten bir açıklama geldi. Jada, "Hiçbir zaman korunmaya ihtiyacım olduğunu söylemedim" diyerek, Will Smith'in törendeki tavrının abartılı olduğunu söyledi.

Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti - 6

Eşinin ailesinin de sırt çevirdiği Smith'in strestle baş etmekte zorlandığı, uzmanlardan yardım istediği ve rehabilitasyona kaldırıldığı iddia ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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