Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti

Haberler | 20.04.2022 - 14:28 - Son Güncelleme : 20.04.2022 - 14:36
94. Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatla haftalarca konuşulan Will Smith, kariyerinde zor günlerden geçiyor. Dünya, tokat olayının ardından bu kez de Smith'in 14 gün içinde başına gelenler başlıklı sosyal medya hesabından paylaşılan listeyi konuşuyor.
12 maddelik listede ilk sırada olayın ardından Akademi tarafından alınan karar var. Buna göre Smith, 10 yıl boyunca Oscar törenine gidemeyecek.
King Richard'taki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan yıldız oyuncu yeni projelerden men edildi. Oyuncunun dijital projesi Fast and Loose, ünlü Bad Boys serisinin dördüncü halkası ve Smith'in kariyerine altın harflerle yazılan I am Legend'in devam filmine veda etmek zorunda kaldı.
Öte yandan Smith’in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket açık artırmadan geri çekildi.
53 yaşındaki Amerikalı aktör Will Smith’in projeleri birer birer iptal edilirken, eşi Jada Pinkett-Smith’ten bir açıklama geldi. Jada, "Hiçbir zaman korunmaya ihtiyacım olduğunu söylemedim" diyerek, Will Smith'in törendeki tavrının abartılı olduğunu söyledi.
Eşinin ailesinin de sırt çevirdiği Smith'in strestle baş etmekte zorlandığı, uzmanlardan yardım istediği ve rehabilitasyona kaldırıldığı iddia ediliyor.