Will Smith’in projeleri iptal ediliyor

Haberler | 05.04.2022 - 09:26

Oscar'da komedyen Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith'in projeleri tek tek iptal ediliyor. Smith’in içinde olduğu bazı projelerin askıya alındığı duyuruldu.

Will Smith’in projeleri iptal ediliyor - 1

Oscar'da eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock’ın sözleri üzerine sahneye çıkarak Rock’a tokat atan Will Smith'in projeleri iptal ediliyor.

Will Smith’in projeleri iptal ediliyor - 2

Smith’in rol aldığı “Fast and Loose” ve “Bad Boys 4” isimli yapımlar askıya alındı.

Will Smith’in projeleri iptal ediliyor - 3

Netflix ve Sony’nin yapımcılığını üstlendiği bu projelerde Smith’in başrolü üstlendiği belirtildi.

Will Smith’in projeleri iptal ediliyor - 4

Fast and Loose projesinin askıya alındığı belirtilirken, projenin kasten yavaşlatıldığı aktarıldı.

Will Smith’in projeleri iptal ediliyor - 5

Smith’in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için Netflix ve Apple+’ın açık artırma yarışından da vazgeçtiği açıklandı.

N-LIFE HABERLERİ

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