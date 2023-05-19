Wim Wenders: Bugünün sineması midemi bulandırıyor

3 BOYUTLU FİLM TEKNOLOJİSİNİN HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Beyazperdede üç boyutlu film metoduna da değinen 77 yaşındaki yönetmen, "Hikaye anlatımının şiirsel imkanlarını üç boyutlu olarak göstermek için bunu birkaç kez denedim… Öğrencileri ve genç film yapımcılarını üç boyutlu filmleri kullanmaya teşvik ediyorum ama nedense hepsi bundan korkuyor. Dağıtımcılardan, sinema salonu sahiplerinden daha çok korkuyorlar çünkü bu insanlar üç boyutlu film teknolojisini sadece ya aksiyon malzemesi ya da çocuklar için kullanıyor" dedi.