Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi)

Çılgın çikolatacı Willy Wonka'nın gençliğini anlatan, Timothée Chalamet'in başrolde yer aldığı müzikal film "Wonka", ABD'de gösterime girdiği ilk hafta sonunda, 35 milyon dolarlık beklentinin üzerine çıkarak 39 milyon dolar hasılat elde etti. Eleştirmenlerden ve izleyicilerden geçer not alan film, dünya çapında ise toplam 151,4 milyon dolarlık gişe başarısı kazandı. İşte 15-17 Aralık hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve hasılatları...

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 1

10. The Shift

1 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 2

9. Zavallılar

1,3 milyon dolar

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 3

8. Renaissance: A Film by Beyoncé

2 milyon dolar

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 4

7. Napolyon

2,2 milyon dolar

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 5

6. Dilek

3,2 milyon dolar

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 6

5. Troller Hep Beraber

4 milyon dolar

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 7

4. Gojira -1.0

4,9 milyon dolar

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 8

3. Çocuk ve Balıkçıl

5,2 milyon dolar

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 9

2. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

5,8 milyon dolar

Wonka beklentileri aşarak zirveye çıktı (15-17 Aralık ABD gişesi) - 10

1. Wonka

39 milyon dolar

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