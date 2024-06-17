Yabancı çalışanlar için 2024'ün en pahalı şehirleri belli oldu

Bir danışmanlık şirketinin yaptığı araştırma, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehrilerini sıraldı.

Rapor, her şehirde 200'den fazla ürünün maliyetini karşılaştırarak 226 şehri değerlendirdi.

New York, ABD şehirleri arasında en yüksek sırayı alırken, Londra ise geçen yıla göre sıralamasını önemli ölçüde yükseltti.

En düşük yaşam maliyeti ise Pakistan'ın İslamabad şehri ile Nijerya'nın Lagos ve Abuja şehirlerinde görülüyor.

2024 YAŞAM MALİYETİ ŞEHİR SIRALAMASI